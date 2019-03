Bernard Werber: «J’ai énormément peur d’oublier»

Dans son dernier roman, «La boîte de Pandore», Bernard Werber met en scène un professeur d’histoire qui fait des séances d’hypnose régressive pour visiter ses vies antérieures et restaurer la vérité sur l’histoire qu’on nous raconte. L’auteur fait lui-même régulièrement des séances d’hypnose régressive, dans le but de toujours mieux se connaître.

L’idée de ce nouveau roman est venue d’un problème personnel de Bernard Werber.

«J’ai deux caractéristiques: je suis curieux et je ne retiens rien. Je suis donc toujours à la recherche de nouvelles informations étonnantes et peu connues. En même temps, j’ai énormément peur d’oublier. J’ai réellement une peur de la perte de mémoire, ce qui est un peu le thème de ce roman.»

Le héros de «La boîte de Pandore» est à la recherche de ce qui s’est réellement passé dans l’histoire.

«Il faut rappeler que notre mémoire collective est orientée par les historiens et par les vainqueurs. Mais il y a aussi des trous dans cette mémoire. Des gens qui ont fait des choses extraordinaires ont été oubliés, tandis que d’autres, qui ont fait des trucs pas bien, ont déformé la réalité pour que leurs actes paraissent acceptables.»

Pour lui, il s’agit de remettre le tout en perspective.

«C’est comme une justice de la mémoire»

Bernard Werber pense d’ailleurs que l’écriture — et le livre — permet à la mémoire de ne pas disparaître et de rester intacte.

«N’ont existé que les peuples qui ont écrit. Par exemple, on ne sait pas très bien qui étaient les Gaulois, car ils n’ont pas laissé d’écrits. À l’inverse, Jules César ayant écrit "La guerre des Gaules", c’est lui qui devient le héros. En fin de compte, on ne connaît le passé de la France qu’à travers ce qu’en a raconté l’envahisseur, avec sa déformation. Jules César reste encore aujourd’hui un héros face à la barbarie, alors que dans la réalité, c’était certainement l’inverse.»

Douter pour avancer

Ancien journaliste scientifique, Bernard Werber n’est pourtant pas un cartésien à toute épreuve. «Je suis un être humain curieux, et ma curiosité n’est pas arrêtée par le cartésianisme. De par mon métier, j’ai aussi vu que les scientifiques ne sont jamais sûrs de rien. C’est le doute qui fait avancer. Il n’y a pas une seule information scientifique qui n’a pas été remise en doute par la génération suivante ; les connaissances d’une génération sont chassées par la génération suivante. J’aime bien la phrase: “J’ai commencé à me tromper le jour où j’ai eu des certitudes.”»

Personne ne peut démontrer que ces expériences régressives sont réelles ou juste le fruit de notre imagination.

«Je ne pourrai jamais prouver que le cerveau fait une véritable plongée dans le temps. Le seul élément troublant, scientifiquement vérifiable, dans les régressions, c’est quand les gens portent un nom; s’ils disent qu’ils s’appellent tel nom et qu’ils vivent à tel endroit. On peut ensuite vérifier s’il existe bien quelqu’un dans cette ville qui a porté ce nom. C’est le seul élément vérifiable. Non seulement je suis scientifique, je suis sceptique, mais je pense aussi que chacun peut croire ce qu’il veut à partir du moment où ça l’aide à mieux se comprendre.»

Expériences personnelles

Bernard Werber pratique lui-même l’hypnose régressive dans le but d’explorer certains détails de ses vies antérieures qui vont lui permettre de mieux comprendre sa vie actuelle.

«La dernière fois que j’ai fait une régression, je me suis retrouvé en Amérique latine, dans un coin en montagne, en tant qu’herboriste. J’ai été formé par un maître qui m’a appris à utiliser les plantes. Avant de mourir, il m’a dit que je devais trouver un disciple pour transmettre le savoir qu’il m’avait donné. Mais quand je suis mort, je n’avais pas trouvé de disciple et j’avais le sentiment de ne pas avoir accompli la demande de mon maître. Je suis mort un peu frustré.»

L’auteur arrive facilement à faire un lien entre ce passé et son présent.

«Quand j’étais petit, je notais déjà tout dans un cahier, et ensuite, je voulais le raconter, mais ça n’intéressait personne. Quand j’ai vécu cette régression, je me suis aperçu que mon sentiment d’urgence de transmettre était issu de plus loin et de plus profond. Ça me fait du bien, parce que je me comprends mieux. Je crois que le but de toute vie est de savoir ce qu’on fait là.»