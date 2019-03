«Ca$h Nexu$»: la valeur de l’amour

Le nouveau François Delisle est un choc. Le scénariste, réalisateur et producteur québécois indépendant ne fait pas dans le facile. Le superbe «Le météore» (2013) livrait les réflexions d’un meurtrier en voix hors champ alors que le remarquable «Chorus» (2015) s’intéressait au deuil. Dans «Ca$h Nexu$», c’est la relation entre deux frères qui est à l’étude, mais pas que ça.

Derrière le titre se cache un concept clé du long métrage. La formule, inventée par Thomas Carlyle et popularisée par Marx et Engels au XIXe siècle, peut se traduire par «lien de trésorerie». Elle englobe tous les facteurs financiers formant la base des relations humaines.

C’est pourquoi Jimmy (Alexandre Castonguay), le toxicomane, et Nathan (François Papineau), le chirurgien, sont aussi dissemblables que possible. L’un couche avec Angie (Lara Kramer), une prostituée, compagne de «dope», tandis que l’autre est en couple avec la sculpturale Juliette (Evelyne Brochu). Mais plutôt que de les opposer, François Delisle les présente côte à côte, en plusieurs chapitres, au travers de leur relation avec leur mère décédée (Christiane Pasquier) et de leur père (Guy Thauvette), un homme dur.

Les femmes, qu’il s’agisse des conjointes ou de la mère – dont le rôle est central –, occupent une place de choix dans ce «Ca$h Nexu$» de 135 minutes. Le spectateur pourra leur donner la signification qu’il souhaite, de catalyseur à force de vie et d’amour.

Ce n’est pas la seule force de parabole du long métrage. L’examen sans compromis, dur, d’une société au bord du précipice est également l’un des thèmes sous-jacents de ce film qui tétanise le spectateur, tout comme «Le météore» l'a fait il y a six ans.

Interprétée par le Quatuor Molinari, la musique d’Alfred Schnittke, compositeur de nombreuses musiques de films, se prête parfaitement aux images mémorables – Jimmy le tatoué désespéré, Nathan engoncé dans sa rigidité – de cette œuvre à la finale mystique qu’on ne peut oublier.

Note: 4 sur 5