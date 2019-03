Canadiens : une occasion en or face aux Sabres

Les Canadiens de Montréal n’ont toujours pas vaincu les Sabres de Buffalo cette saison. Samedi, l’occasion semble idéale afin d’obtenir ce premier gain.

Le match entre les deux formations sera diffusé sur les ondes de TVA Sports, dès 18 h 30.

Carey Price sera le gardien partant pour le CH. Il n'y aura aucun changement dans la formation bleu-blanc-rouge.

Les Sabres et les Canadiens se sont affrontés trois fois depuis le début de la campagne 2018-2019. La formation de l’État de New York s’est imposée lors de tous ces duels, dont deux en prolongation, et a marqué au total 13 buts.

Les Sabres pointent au 12e rang du classement de l’Association de l’Est en raison de leurs 71 points. Leurs chances de participer aux prochaines séries éliminatoires sont virtuellement nulles. Qui plus est, ils n’ont triomphé qu’à deux reprises lors de leurs 10 dernières parties.

Le Tricolore bénéficie ainsi d’une belle occasion d’ajouter deux points de classement à sa récolte de 85 depuis le début de la saison et de remporter un troisième gain consécutif.

Le Bleu-Blanc-Rouge, de son côté, est en position de deuxième équipe repêchée au classement de l’Est. Il n’a qu’un point d’avance sur les Blue Jacket de Columbus, ses plus proches poursuivants. La formation de l’Ohio n’est pas en action, samedi soir.