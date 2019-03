Charles Lafortune, un animateur plus présent

À la barre de «La Voix» depuis sept ans, Charles Lafortune se félicite des changements apportés à l’émission cette saison. On le voit étonnamment beaucoup plus à l’œuvre en tant qu’animateur, alors que, dans son quotidien, le rôle de producteur chez Pixcom occupe de plus en plus son temps de travail.

Toutes les modifications signées par la nouvelle équipe de production au contenu de «La Voix» vont dans le bon sens, selon Charles Lafortune, et permettent également à l’émission d’évoluer. «C’était important pour Jean-François Blais d’amener quelque chose de nouveau. On était les seuls à avoir un cadre rigide pour chacune des étapes. C’était une formule gagnante, mais on voulait aussi surprendre les téléspectateurs. Pendant les auditions à l’aveugle, par exemple, l’entrevue du candidat était parfois montrée après l’audition et après qu’il ait été choisi. Il n’y a pas eu une émission qui commençait de la même façon.»

La suppression des mentors ajoute quant à elle une implication additionnelle de la part des coachs pendant la période des duels. «On l’a vu dans les dernières saisons, il y a de plus en plus de monde qui commence à avoir une carrière suite à leur participation à ¨La Voix¨. Les coachs le voient et en sont conscients. Le fait de ne pas aller voir un mentor, cette saison, les rend plus responsables.»

Pour les chants de bataille, il faut également s'attendre à une mise en scène différente des années précédentes. «On va changer la réalisation. Ce ne sera plus les candidats sur un petit tabouret en arrière, qui se passent le bâton chacun leur tour. On va y aller avec quelque chose de plus fluide, on va présenter les choses différemment.»

Sans contrainte

L’animateur se sent lui aussi davantage impliqué et libre de ses mouvements dans cette nouvelle saison. «Durant les auditions à l’aveugle, j’étais beaucoup plus près de la scène, ce qui m’a permis de faire des choses que je n’avais jamais faites en six ans à ¨La Voix¨, comme de monter sur la scène, envoyer un enfant voir sa maman, faire des surprises avec de la famille... On a ajouté beaucoup de choses et ça m’a permis d’être plus actif.»

On l’a vu interagir avec les candidats et les coachs bien plus souvent que lors des précédentes années. «En fait, c’est quelque chose que je faisais tout le temps, sauf que ce n’était pas montré à la télé. Jean-François Blais, le nouveau producteur au contenu, souhaitait me mettre plus à l’avant, qu’on sente davantage ma présence dans l’émission. Je suis très heureux de ça.»

Producteur ingénieux

En dehors de son rôle à «La Voix», Charles Lafortune travaille principalement derrière la caméra. «En terme de temps, je suis plus producteur qu’animateur. ¨La Voix¨ me prend environ 30 jours dans mon année, le reste est dédié à la production chez Pixcom. J’adore ça. Quand je vais animer ¨La Voix¨, comme je ne produis pas l’émission, j’ai un rôle plus léger, et c’est du pur plaisir! Faire de la production, c’est au contraire gérer des problèmes toute la journée, surtout que sur nos productions, je m’intéresse à toutes les étapes.»

S’il garde un pied dans l’animation, Charles Lafortune mise de plus en plus sur son titre de producteur, lui qui ne cesse de développer des projets avec des partenaires étrangers. «Sur la série ¨La faille¨, on a deux distributeurs étrangers qui ont embarqué sur le projet à la lecture du scénario, ce qui est rare plutôt au Québec. On veut développer ce modèle d’affaires, aller chercher de l’argent à l’étranger pour produire des séries au Québec. C’est plus facile de le faire, parce qu’il y a un grand désir de la part des plateformes numériques d’avoir des émissions originales, même en langue étrangère.»