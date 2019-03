Conseil national du PQ à Trois-Rivières

Les membres du Parti québécois (PQ) sont réunis en Conseil national ce week-end à Trois-Rivières, un premier grand rassemblement depuis l'onde de choc causé par le départ de la députée Catherine Fournier.

Avec désormais neuf députés, le PQ a été rétrogradé à la troisième opposition par une décision de la présidence de l’Assemblée nationale et perd du temps de parole en Chambre.

La députée péquiste de la Côte-Nord, Lorraine Richard, a accusé plus tôt cette semaine, Catherine Fournier de vouloir détruire le PQ.

Ce conseil national doit permettre, entre autres, l'adoption du budget et du plan d'action du PQ pour 2019 et de préparer le Congrès national extraordinaire et l'élection d'un nouveau chef.