«Je n’ai jamais aimé le cirque» – Tim Burton

Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito et Eva Green tiennent compagnie à l’éléphanteau volant dans ce «Dumbo» signé Tim Burton.

Annoncé par les studios Walt Disney en 2014, «Dumbo» est inspiré librement du film d’animation de 1941, le scénariste et producteur Ehren Kruger ayant laissé courir son imagination en incluant des thèmes actuels dans cette histoire familiale.

Ainsi, Holt Farrier (Colin Farrell) revient chez lui, dans le sud des États-Unis, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il retrouve ses deux enfants, Milly (Nico Parker) et Joe (Finley Hobbins), désormais orphelins de mère. Toute la famille travaille dans le cirque de Max Medici (Danny DeVito), où y naît un drôle d’éléphant. Les deux enfants découvriront le secret de ses grandes oreilles tandis que l’homme d’affaires V.A. Vandevere (Michael Keaton) et sa compagne Collette Marchant (Eva Green) s’approprieront le jeune pachyderme.

Quel cirque!

Lors de la conférence de presse du long métrage, qui s’est déroulée à Los Angeles la semaine dernière, Tim Burton confiait que le lieu dans lequel se déroulent les aventures de Dumbo ne l’attirait pas du tout!

«C’est drôle parce que j’ai fait des films pouvant être rattachés à l’univers du cirque, mais je n’ai jamais aimé le cirque. Par contre, j’en aime le concept. J’apprécie l’idée de s’enfuir dans un cirque lorsqu’on est enfant. C’est une expression qui m’est restée. Ce n’est donc pas le cirque en tant que tel qui m’attire, mais le fait de me trouver en compagnie d’autres personnes bizarres qui sont incapables d’avoir un métier normal», a indiqué le cinéaste devant un parterre de journalistes.

«L’idée de ¨Dumbo¨ me plaisait énormément, le principe d’un éléphant volant, d’un personnage qui ne s’intègre pas totalement au monde qui l’entoure, qui possède un désavantage dont il fait un avantage. C’est une histoire qui est très proche de ce que je ressens. C’est également une image très pure, à l’instar de ces vieux films de Disney qui possèdent un symbolisme simple et des émotions très réelles.»

«Les vieux Disney comportaient de la joie, de l’humour, la mort, des sujets tabous. Nous avons essayé de parler de ces thématiques sans trop en faire, à la manière d’un conte», a-t-il ajouté.

Comme un p’tit air de Batman...

Le choix de Danny DeVito en propriétaire du cirque, effectué il y a plusieurs années, et celui de Michael Keaton en méchant homme d’affaires a fait se retrouver les trois hommes sur un plateau autre que celui du «Batman» de 1992.

«La première chose que Danny m’a dite c’est qu’il était ravi d’être le héros et que ce soit moi le méchant!», a plaisanté Michael Keaton. Quant à Colin Farrell, Tim Burton a indiqué qu’il avait l’impression «qu’il avait toujours fait partie de la famille.»

Les thèmes d’amour, d’entraide et de solidarité sont ceux qui ont attiré Colin Farrell. Interrogé sur ce qu’il aimerait que les enfants retiennent de ce film, l’acteur a indiqué: «Outre le fait d’accepter les différences inhérentes entre les gens, le fait de les célébrer. Je crois qu’il y a des messages simples qui sont complexes à vivre au cours de l’existence. Ce sont des messages de bonté, d’inclusion.»

Un faux Dumbo sur le plateau

Dumbo a été créé par ordinateur et ajouté ensuite en postproduction, un processus qui a demandé plusieurs mois de travail. Malgré le fait que l’éléphanteau n’existe pas, il fallait aux acteurs des repères physiques afin qu’ils puissent interagir avec l’animal.

David White a donc utilisé sa formation en maquillage et en prothèses pour construire un faux Dumbo – ainsi qu’une kyrielle d’autres animaux – afin d'aider les acteurs.

«L’équipe avait souvent besoin de voir un éléphant afin de pouvoir ajuster l’éclairage, les couleurs et les textures», a-t-il expliqué. Il a donc fabriqué six maquettes de Dumbo en taille réelle, toutes de couleurs et de textures différentes. «Nous nous sommes assurés que la tête et les oreilles soient détachables. De cette manière, lorsque tout le monde était sur le plateau, il suffit de prendre sa tête pour effectuer différents réglages.»

Mais ce n’est pas tout! Un certain Edd Osmond «a revêtu un costume vert [du même matériau que les écrans verts des effets spéciaux, NDLR] afin de se mettre à l’endroit où serait Dumbo. Tim lui donnait des instructions sur sa manière de se déplacer, renseignements ensuite utilisés par l’équipe des effets spéciaux au moment de l’animation», a détaillé Richard Stammers, le superviseur des effets visuels.

«Souvent, Edd portait le costume que nous avions appelé le costume d’Ant-Man. Il s’agissait d’une version plus maigre que Dumbo, mais dont les yeux étaient au bon endroit. Les acteurs pouvaient ainsi le regarder droit dans les yeux et mettre leurs mains sur sa tête.»

Eva Green devient trapéziste...

L’actrice française Eva Green, pourtant habituée aux cascades depuis «Casino Royale», a néanmoins dû se soumettre à des séances d’entraînement afin d’apprendre l’art difficile et délicat du trapèze.

«Katharine Arnold, une trapéziste extraordinaire, a été mon double pour les cascades et ma professeure. Elle a été d’une patience d’ange. Je suis en admiration devant les acrobates des cirques! Ils travaillent tellement, ils s’entraînent constamment et doivent également oublier leurs peurs tandis qu’ils accomplissent des numéros qui les mettent en danger de mort», a dit Eva Green.

«Pendant deux mois, je me suis entraînée quotidiennement. Il faut avoir des abdominaux très développés et de la force dans les bras. J’ai eu les entraîneurs les plus patients au monde parce que je souffre d’un vertige terrible. Jamais je n’aurais pensé être capable de faire ce que j’ai fait. Petit à petit, je suis montée de plus en plus haut. C’était extraordinaire! J’ai développé un truc pour me donner du courage, celui de chanter et de jurer en français pendant que je m’élançais! Je me suis surprise. C’était vraiment un miracle!»

«Dumbo» volera dans les salles obscures dès le 29 mars.