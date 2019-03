«Je vis une relation amoureuse épanouissante» -Stefie Shock

Célébrant cette année ses 20 ans de carrière, Stefie Shock lance «Le fruit du hasard». Pour l’occasion, le jeune quinquagénaire revient sur son parcours et nous parle de sa belle relation avec la comédienne Sonia Cordeau.

Ayant fait ses premiers pas dans l’industrie de la musique vers la fin des années 1980, Stefie Shock ne cache pas qu’il a travaillé pendant près de 10 ans dans l’ombre avant de s’exposer sous les projecteurs.

«J’ai commencé comme batteur dans différents groupes, avant de me mettre à écrire et à composer. À ce moment-là, je ne faisais pas beaucoup d’argent avec mes chansons et, en 1993, pour gagner ma vie, j’ai fait croire à un propriétaire de bar que j’étais DJ. Parfois, il faut “bullshiter” pour commencer. Il m’a aussitôt engagé, et je me suis retrouvé à exercer ce métier pendant plus de sept ans. J’ai toujours aimé et j’aime encore faire danser les gens. Ça fait maintenant 30 ans que j’écris des chansons mais, si j’avais fait un album dans les années 1990, je n’y aurais pas survécu. Il aurait été très mauvais. (rires) Je préfère donc dire que je marque cette année mes 20 ans de carrière», s’exclame l’interprète de «L’amour dans le désert».

50 ans et quelques regrets

Comptant sept albums à ce jour, Stefie Shock traîne toutefois derrière lui quelques regrets.

«Je suis quelqu’un qui regrette beaucoup. J’envie ceux qui ne regrettent rien et j’ai un peu de misère à les croire. En ce qui me concerne, je parle de regrets concernant les choix artistiques et scéniques que j’ai faits. J’ai pris des décisions douteuses sous l’effet de l’alcool, entre 2000 et 2004, avec mes deux premiers albums. Durant cette période, je buvais mes émotions et je buvais mon anxiété. J’étais pas mal sur le "party", mais sur un drôle de "party". Quand je suis arrivé en France, à cette même époque, j’ai bu mon excitation et j’ai déconné. Ça m’a causé du tort.»

Ayant célébré ses 50 ans le 9 mars, l’artiste mène aujourd’hui une vie beaucoup plus rangée.

«En 2007, j’ai pris la décision de parler publiquement de mes troubles anxieux, et ça m’a aidé. Je crois aussi que ç’a ouvert les yeux de beaucoup de gens qui vivaient la même chose que moi et qui avaient honte d’en parler. L’anxiété, ça ne part pas, ça s’apprivoise et ça se contrôle.»

Stefie Shock déclare au passage ne pas s’en faire avec la cinquantaine.

«Pour moi, 50 ans, c’est jeune! Tant que je continue d’embellir et d’avoir des idées de chansons, tout va bien aller», lance-t-il en riant.

Entre musique et amour

«Le fruit du hasard» marque son retour en force avec des chansons originales rythmées et dansantes, traitant notamment de l’amour et de la maladie mentale.

«Il s’agit d’un album sur lequel il y a plusieurs collaborations vocales, dont celle de Pauline Julien. J’ai échantillonné le refrain de sa chanson "As-tu deux minutes?" pour en faire une toute nouvelle, avec l’approbation de l’auteur Michel Tremblay. On retrouve aussi sur ce disque "Bye Bye Bye", du groupe Plants and Animals, une chanson que j’aurais aimé écrire. Je la chante en duo avec mon amoureuse, Sonia Cordeau.»

Stefie file le parfait amour avec celle-ci depuis maintenant trois ans.

«On s’est connus en 2015, à l’émission "Parasol et gobelets". Sonia y était collaboratrice, et j’étais l’invité. À ce moment, elle n’était pas libre, mais on s’écrivait souvent sur Facebook. Aujourd’hui, je vis une relation amoureuse épanouissante avec elle. Sonia est aussi autrice-compositrice et elle a, de son côté, son duo Joli-Bois (avec Raphaëlle Lalande, NDLR), pour lequel je suis batteur. On a une belle complicité et on aime faire de la musique ensemble. Elle est aussi comédienne et elle développe en ce moment un projet pour la télévision, dans lequel elle m’a écrit un rôle. Si ça se fait, on pourrait me voir jouer pour la première fois. C’est à suivre!»

L’album «Le fruit du hasard» est actuellement offert en magasin et en ligne.