La course à la direction du PQ n’aura pas lieu en 2019

La course à la direction du Parti québécois, rendue nécessaire par la démission de son dernier chef Jean-François Lisée, n’aura finalement pas lieu en 2019.

Le parti a annoncé samedi qu’il tiendra un congrès extraordinaire à l’automne 2019, où il redéfinira ses valeurs profondes via de nouveaux statuts et règlements; un autre congrès doit avoir lieu par la suite. La course à la direction ne pourra donc pas avoir lieu avant cet événement, ce qui mène en 2020, voire 2021.

Rappelons qu’après le départ de la plus jeune députée du caucus, Catherine Fournier, des jeunes membres ont demandé une refonte en profondeur et ont menacé de quitter les rangs si rien n’était fait. Ce samedi, lors du Conseil national de la formation à Trois-Rivières, ces mêmes jeunes sont sortis d’un huis clos pour annoncer la tenue de ce congrès qu’ils réclamaient.

«On a besoin que cette démarche en profondeur se fasse», a alors affirmé la présidente du comité national des jeunes du Parti québécois, après l’annonce de la tenue du congrès extraordinaire.

La motion sur l’organisation de cet important événement a par ailleurs été adoptée à l’unanimité.

«On est très content, mais aussi très conscient des défis qui sont devant nous pour la suite des choses, a affirmé la présidente du parti, Gabrielle Lemieux, à la sortie du huis clos. C’est un travail qui s’amorce aujourd’hui dans cette démarche de congrès extraordinaire.»