La ministre Blais veut rassurer les parents d’enfants lourdement handicapés

La ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, assure que les familles responsables d'enfants lourdement handicapés à la maison ne seront pas oubliées par le gouvernement Legault.

La ministre Blais a tenu à rassurer les parents déçus par le budget déposé cette semaine. En entrevue ce matin à LCN, elle a promis qu'une annonce serait faite prochainement pour ces familles.

«Ce que je peux dire [à ces familles], c’est que le ministre de la Famille [Mathieu Lacombe] est en train de travailler énormément avec le programme Retraite Québec. Je peux vous dire aussi qu’il y a 21 millions dans le programme des proches aidants. Puisque la politique nationale des proches aidants va toucher l’ensemble des proches aidants, on est en train de regarder comment on pourrait [les] soutenir, parce qu’on va soutenir des parents qui ont des enfants handicapés et doivent obtenir plus de répit», insiste-t-elle.

«Dans l’enveloppe dédiée aux proches aidants, on va pouvoir prendre de l’avance par rapport à notre politique, qui est en pleine écriture», a ajouté la ministre.

Des parents ont lancé hier un véritable cri du cœur, comme le révélait un reportage de TVA Nouvelles. Ils sont en colère contre la décision de Québec de reporter à l’an prochain sa promesse de bonifier l’aide accordée pour prendre soin de leurs enfants lourdement handicapés.

En campagne électorale, François Legault avait promis de bonifier de 22 millions de dollars, dès cette année, l'aide aux parents d'enfants qui nécessitent des soins exceptionnels à la maison.

Pourtant, le budget provincial n’a pas fait mention de cette aide promise, de sorte que des mères de famille se disent abandonnées et même trahies.

Maison Gilles-Carle à Boucherville

Lundi, le gouvernement Legault annoncera la «première maison Gilles-Carle sous la CAQ» à Boucherville, a par ailleurs mentionné la ministre Blais. «On en veut partout de ces maisons, parce que ça apporte du répit pour les proches aidants. Une formule magnifique», a-t-elle souligné.

La Fondation Gilles-Carle, dirigée par la veuve du défunt cinéaste, Chloé Sainte-Marie, a inauguré sa première maison en 2012 à Cowansville, dans les Cantons-de-l’Est.