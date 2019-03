Le ministre de l’Éducation lance un message aux profs qui ont délaissé la profession

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, en visite au Salon de l’apprentissage de Montréal, samedi, a lancé un message aux enseignants qui ont délaissé la profession, et qui pourraient être tentés de revenir.

«On a besoin de vous. On a besoin d’enseignants et d’enseignantes. On veut ramener un message d’espoir dans nos écoles», a-t-il dit, lors d’une brève allocution.

En entrevue avec l’Agence QMI, il a réitéré son désir d’ajouter 8000 $ au salaire de base des enseignants, pour valoriser la profession. Les négociations à ce sujet doivent commencer l’an prochain.

«Déjà en compagne électorale, on l’a annoncé. Et nous, contrairement aux autres partis, on fait ce qu’on dit et on dit ce qu’on fait», a-t-il rappelé.

Le Salon de l’apprentissage se poursuit dimanche, avec 160 kiosques destinés à l’éducation des enfants.