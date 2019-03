Le nombre de remorquages en forte hausse cet hiver à Montréal

Le nombre de remorquages lors d’opérations de déneigement à Montréal a continué d’augmenter cet hiver et c’est sans surprise dans l’arrondissement Ville-Marie que la situation est la plus problématique.

Depuis le début de la saison, ce sont 56 137 véhicules qui ont dû être remorqués parce qu’ils ne respectaient pas la signalisation lors des déneigements des rues. À titre comparatif, ce nombre s’était élevé à 38 152, il y a quatre ans.

Le nombre de véhicules remorqués par année varie évidemment en fonction du nombre d’opérations de chargement de la neige déclenchées. Cet hiver, ce sont six opérations et demie qui ont été entreprises par la Ville.

Cette hausse s’explique en partie par le grand nombre de «petites» tempêtes qui sont tombées sur Montréal. Les citoyens sont moins portés à déplacer leur véhicule lors d’opérations suivant des tempêtes de moins grandes importances que lors d’accumulations abondantes, selon un remorqueur rencontré par TVA Nouvelles.

«À 10 ou 12 cm, quand la Ville décide de faire remorquer, les gens portent moins attention à la signalisation. À 25 ou 30 cm, les gens font plus attention et il y a une plus grande couverture médiatique», souligne-t-il.

Des arrondissements plus problématiques

C’est sans surprise dans les arrondissements de Ville-Marie (7027) et du Plateau-Mont-Royal (6559) que les remorquages sont les plus fréquents. Suit au troisième rang l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce avec 6082 remorquages.

À l’inverse, l’arrondissement d’Outremont est le seul à compter moins de 1000 remorquages à Montréal, avec 917. Suivent ceux d’Anjou (1087) et de Lachine (1093).

Les citoyens montréalais dont le véhicule est remorqué reçoivent un constat d’infraction d’un montant de 149 $.