Le Vent du Nord voyage partout dans le monde

Le groupe québécois de musique traditionnelle Le Vent du Nord lance «Territoires», son 10e album en 16 ans d’existence. La formation reconnue à l’international, qui a récemment accueilli un nouveau membre, s’implique pour l’environnement à travers cet opus qui fait aussi honneur à ses racines québécoises.

D’entrée de jeu, Simon Beaudry, chanteur et multi-instrumentiste qui fait partie de la formation Le Vent du Nord depuis ses débuts, mentionne que ses camarades et lui avaient comme seul objectif de satisfaire les admirateurs qui les suivent depuis longtemps en créant ce disque.

«C’est la même formule que nos albums précédents. Il y a toujours un mélange de compositions originales et de classiques tirés du répertoire traditionnel. Et on conserve ce son qui nous démarque des autres, notamment grâce à la présence de la vielle à roue.»

Comme tous les albums précédents, «Territoires» a été composé par l’ensemble des membres du groupe.

«On fonctionne de façon très démocratique. Personne n’a le mandat précis d’écrire les textes, mais Nicolas Boulerice en écrit beaucoup plus, parce qu’il a un talent plus naturel. Sinon, tous les membres du groupe composent de la musique. Il y a des compositions originales de chacun d’entre nous sur tous les albums. On choisit aussi les chansons du répertoire traditionnel qu’on reprend ensemble. Et on essaie le plus possible de faire les arrangements finaux sur chaque chanson ensemble. Ça nous permet d’être fidèles à ce son particulier que nous avons créé à quatre, au fil des années.»

Nouveau venu

Si la formation reste fidèle à la formule gagnante qui a fait sa notoriété, l’arrivée d’un nouveau membre, André Brunet, a positivement influencé la création de ce nouvel effort.

«Nous avons décidé d’ajouter un musicien à notre groupe pour plusieurs raisons. Notre violoneux et "tapeux de pieds" des 15 dernières années, Olivier, a des problèmes d’articulations. André est aussi violoneux et "tapeux de pieds", et il a une énergie très festive et contagieuse. Nous participons à beaucoup de festivals ailleurs dans le monde, et les promoteurs aiment beaucoup les gros "bands" avec un gros impact sonore pour faire la clôture de leurs événements. La présence d’André pourrait nous permettre de clôturer plus de festivals.»

Fiers de leurs origines

«Territoires» est un titre parfait pour ce nouvel opus, pour différentes raisons. D’abord, Le Vent du Nord, parallèlement à la sortie de l’album, collabore avec l’organisme Arbre-Évolution et parrainera deux projets de reboisement social en cours d’année.

«C’est notre façon de protéger le territoire. C’est une cause qui nous tient à cœur, et on en parlera beaucoup en spectacle.»

Mais le choix de ce titre fait surtout référence au Québec.

«C’est important pour nous de raconter notre histoire. Comme on joue principalement ailleurs dans le monde, on s’est donné pour mission de faire connaître le Québec. On est très fiers d’être Québécois et francophones, et on va continuer de parler de notre histoire. Il y a même certains de nos admirateurs en Angleterre qui ont appris le français pour mieux nous comprendre!»

Simon explique pourquoi ils connaissent plus de succès ailleurs.

«Les Québécois associent beaucoup la musique traditionnelle au temps des Fêtes et aux cabanes à sucre. Les gens ont l’habitude de sortir leurs albums trad en même temps que leurs décorations de Noël. Seulement trois ou quatre groupes trad fonctionnent bien ici. Le marché de la musique traditionnelle et celtique est beaucoup plus grand en Europe, par exemple. Il y a des festivals et des radios folks, entre autres. On joue beaucoup en Angleterre et aux États-Unis, mais aussi dans des pays scandinaves, comme la Norvège, la Suède et le Danemark, où les gens ont une relation particulière avec ce genre de musique.»

C’est d’ailleurs sur la route que le groupe passera les prochains mois.

«On a quelques concerts prévus aux États-Unis en mars. Ensuite, on part plusieurs semaines en France pour une grosse tournée. On revient ici quelques jours, puis on part en Angleterre. On présentera aussi une tournée de trois semaines sur la côte est des États-Unis en mai. Comme on fait souvent un spectacle par soir, nos familles ne nous suivent pas. Et on présentera évidemment des spectacles dans des festivals québécois cet été», conclut Simon Beaudry.