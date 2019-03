Manuel Tadros: toujours aussi passionné par son métier

Manuel Tadros est âgé de 62 ans, il vit au Québec depuis 52 ans, célèbre ses 42 ans de vie artistique cette année, et il est toujours aussi passionné par son métier. Le chanteur et comédien passe tout le mois de mars sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal, puis enchaînera avec des projets de cinéma, de télévision et de voyage.

Ce mois-ci, Manuel Tadros se produit sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal.

«Je présente le spectacle "Salut à Bécaud et Aznavour" avec mon ami Philippe Berghella. De mon côté, je rends hommage au répertoire de Bécaud. Ce monument de la chanson française se spécialisait dans les chansons positives, légères et sympathiques, comme "Je t’appartiens" et "La vente aux enchères", mais il nous a aussi offert des ballades crève-cœur telles que "Et maintenant", qui raconte l’histoire d’une douloureuse rupture. De son côté, Philippe s’attaque au répertoire d’Aznavour avec "Hier encore", "La bohème", "Emmenez-moi"... Aznavour a écrit plus de 1000 chansons. Philippe avait donc l’embarras du choix!»

Télévision et doublage

Outre ce spectacle, Manuel Tadros cumule les projets.

«Je vais bientôt reprendre les tournages d’"Une autre histoire". Dans cette dramatique, je campe le mari du personnage de la charmante Marina Orsini. Mon personnage est décédé, mais on le voit dans le cadre de "flashbacks". J’ai hâte de recevoir les prochains textes de cette histoire mystérieuse et bien ficelée écrite par Chantal Cadieux. Et je suis toujours aussi présent dans l’univers du doublage. Je vais diriger sous peu le plateau de "Ugly Dolls" avec les voix de Marie-Mai et Koriass.»

Implication sociale

De plus, Manuel Tadros prend le temps de s’engager socialement.

«Depuis un an, je suis ambassadeur de Diabète Québec. Comme je vis avec cette maladie depuis l’âge de 13 ans, je suis heureux de m’impliquer auprès de cette association qui aide les diabétiques à vivre avec leur condition. Je suis aussi porte-parole des Compagnons de Montréal, association qui offre un milieu de vie et des activités à des adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Cette implication me tient particulièrement à cœur, puisque mon fils aîné, Jean-Philippe (42 ans), est handicapé. Il est atteint du syndrome de Hartsfield.»

Voyage et musique

Chanteur et comédien, Manuel Tadros est également auteur. Il a, entre autres, écrit des chansons pour Julie Masse, Patrick Norman, Natasha St-Pier, Martine Chevrier, Roch Voisine, Ginette Reno et le Cirque du Soleil.

«J’écris toujours, mais je ne force pas la note. Je le fais d’abord et avant tout pour le plaisir, parce que de toute façon c’est impossible de vivre avec les redevances des droits d’auteurs au Québec. Dans les années 1980 et 1990, c’était possible, mais plus à notre époque, malheureusement. La semaine prochaine, un artiste issu de "La Voix" vient me rencontrer avec son agent, car il aimerait que je lui écrive des chansons. C’est à suivre...»

Manuel prévoit également visiter le pays d’origine de sa douce, Émilie Ndejuru.

«Nous planifions actuellement notre voyage au Kenya et au Rwanda pour visiter sa famille, mais aussi pour faire un safari-photo. Je connais bien l’Afrique du Nord, mais ce sera la première fois que je visiterai l’Afrique centrale.»

Des nouvelles de Xavier Dolan

En terminant, impossible de ne pas prendre des nouvelles de son fils Xavier Dolan.

«C’est drôle, parce que tout à l’heure, une dame que j’ai croisée dans la rue m’a demandé: “Êtes-vous Manuel Tadros?” J’ai répondu oui. Elle m’a alors dit: “Comment va Xavier?” (rires) Ça ne me choque pas du tout. Au contraire, ça me rend fier quand les gens me demandent des nouvelles de mon fils. Xavier va bien. Il revient tout juste d’un séjour à Prague!» conclut Manuel Tadros en riant de bon cœur.

Le spectacle «Salut à Bécaud et Aznavour» avec Manuel Tadros et Philippe Berghella est présenté au Cabaret du Casino de Montréal jusqu’au 28 mars.