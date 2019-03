Maripier et Jean-Philippe veulent faire la fête au Gala Artis

Mesdames, enlevez vos escarpins, et messieurs, dénouez vos cravates. Promesse des animateurs Maripier Morin et Jean-Philippe Dion, qui en seront les hôtes pour une deuxième année consécutive, le Gala Artis du 12 mai prochain décoiffera.

«On est festifs, on a le goût de célébrer. L’an passé, il y avait beaucoup de robes longues, mais cette année, la robe de Maripier se raccourcit», illustre Jean-Philippe Dion en entrevue, pour donner un aperçu de l’atmosphère souhaitée pour cette 34e remise de trophées Artis.

«On se dit que toutes les raisons sont bonnes pour s’amuser et faire la fête, poursuit celui qui est également producteur au contenu de la célébration. C’est un peu comme si on invitait les gens dans une boîte de nuit. Je pourrais dire une discothèque, au risque de paraître vieillot (rires). Une boite de nuit, un bar, un lieu de "party", mais pas un petit "party" cocktail avec nœuds papillon. On veut que ça bouge et que ça déménage dans la salle! Ça va être glamour, mais festif en "tabarouette"!»

Dans la rigolade

L’an dernier, le Gala Artis survenait au terme d’une période trouble dans le milieu culturel. La colonie artistique se relevait à peine de l’éclatement des scandales entourant Éric Salvail et Gilbert Rozon. Les maîtres de cérémonie pouvaient difficilement faire abstraction du sujet, tout en assurant une ambiance agréable à leurs convives.

Cette année, le tandem Morin-Dion n’a – pour l’instant! – pas de contrainte du genre à considérer dans la préparation de son rendez-vous.

«L’année dernière, on se demandait comment on allait aborder ça, se remémore Maripier Morin.

On voulait trouver notre ton. On ne voulait pas de grand monologue d’ouverture comme certains autres animateurs de galas. On ne trouvait pas que c’était notre mission. Mais on voulait quand même l’aborder; alors, on s’est dit qu’on allait partir de là, et qu’après, on allait s’amuser, s’aimer, se donner tout le "love" qu’on n’avait pas eu pendant l’année.»

Épaulés d’un nouveau réalisateur, Daniel Vigneault («1res fois») et d’un nouveau metteur en scène, Jean-Guy Legault, (qui a travaillé aux spectacles de la Série Hommage du Cirque du Soleil, et avec qui Jean-Philippe Dion rêvait de collaborer), Maripier et Jean-Philippe auront en bouche les textes des auteurs Nicolas Boucher et Julien Tapp entre les discours des différents gagnants. Et leurs propos ne seront pas nécessairement corrosifs ou méchants.

«On veut être davantage dans la rigolade que dans le piquant, explique Jean-Philippe Dion. Tout le monde cherche à faire ça, dans un gala, et je me demande toujours pourquoi. Elle est où, la règle immuable qui dit que, dans un gala, il faut être piquant ou mordant? Moi, ce que je veux, c’est que les gens devant nous "trippent", que ça soit la plus belle soirée de leur année. On veut un gala où tout le monde célèbre ensemble.»

Le duo tient en outre à ce que les numéros se succèdent à un rythme soutenu.

«L’an dernier, c’était l’une des premières fois que le gala était moins long que ce qui était prévu», siffle Jean-Philippe Dion.

Le Gala Artis sera présenté à TVA le dimanche 12 mai prochain, en direct du Théâtre Denise-Pelletier, à Montréal. La liste des finalistes sera dévoilée le 1er avril. L’an dernier, l’émission spéciale avait intéressé 1 765 000 téléspectateurs.