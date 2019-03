Saint-Patrick à Québec: le défilé le plus imposant depuis 10 ans

La Ville de Québec célèbre ses racines irlandaises avec éclat, samedi, avec la tenue de son plus grand défilé en 10 ans d’existence.

Des milliers de spectateurs parés de vert se sont déplacés en Haute-Ville pour assister à la présentation de l’événement qui, comme il en a pris l’habitude, survient une semaine après la fête officielle.

Le convoi a été lancé à 14 h près de l’avenue Cartier, pour ensuite emprunter la Grande Allée, puis rejoindre le Château Frontenac et l’hôtel de ville.

Le défilé rassemble les groupes de cornemuses et de percussions des services de police de New York, Boston, Chicago, Toronto en plus de celui de Philadelphie, une première.

La taille du défilé n’a cessé de grandir depuis son retour en 2009, après 84 années d’absence dans la capitale. Samedi, 1000 participants y prennent part, alors qu’une foule d’au moins 30 000 personnes était attendue.