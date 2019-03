«The Aftermath» ou l’amour au milieu des ruines

Keira Knightley, Alexander Skarsgård et Jason Clarke forment un triangle amoureux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans «The Aftermath», un drame adapté du roman éponyme. En entrevue, le cinéaste britannique James Kent discute des enjeux actuels de ce long métrage historique.

Les ruines d’Hambourg, détruite par les Alliés, sont encore fumantes lorsque Rachel Morgan (Knightley) rejoint son mari, le colonel Lewis Morgan (Jason Clarke), stationné dans la ville. Faisant partie de l’armée d’occupation, ce dernier jouit donc de la splendide demeure de Stefan Lubert (Alexander Skarsgård). Rachel a perdu son fils dans les bombardements de Londres, tandis que Stefan a perdu sa femme dans ceux de la ville. Et, malgré ou à cause de ces circonstances, ils vont se rapprocher.

Le choix d’une femme

«Ils partagent ce deuil, a expliqué James Kent lors d’une interview téléphonique alors qu’il se trouvait à Londres. Lorsqu’ils se regardent, ils voient dans l’autre une douleur, quelque chose de profondément sombre. C’est quelque chose que Rachel n’obtient pas de son mari et que Stefan n’obtient pas de sa fille.»

Le réalisateur a débuté sa carrière à la télévision, dirigeant des documentaires sur la vie de femmes comme Margaret Thatcher, avant de faire le saut au grand écran en fiction. Ainsi, dans «Testament of Youth», il met en scène Alicia Vikander dans le rôle de Vera Brittain, infirmière britannique pendant la Première Guerre mondiale.

Si les deux personnages masculins prennent de la place dans «The Aftermath», le cinéaste tient à souligner qu’il demeure fidèle à la tradition désormais établie, qu’il se concentre sur un personnage féminin.

«Malgré tout, ce film est l’histoire d’une femme, a-t-il dit. À la fin, c’est son choix. Va-t-elle choisir une nouvelle vie avec Lupert? Certes, il s’agirait d’une vie incertaine, mais qui lui permettrait de se reconstruire. Ou va-t-elle rester avec son mari? Ceci nécessite qu’elle le voie sous un autre jour, et qu’ils rallument la flamme de leur mariage en l’honneur de leur fils. Dans ce sens, il s’agit vraiment de son histoire plus que celle des deux hommes.»

Déchirements

La haine des Allemands vaincus envers les Anglais vainqueurs – et inversement – est omniprésente dans le roman, comme dans le film. Cette période méconnue a nécessité que le cinéaste et ses acteurs se familiarisent avec ces événements, aujourd’hui quasiment oubliés.

«J’ai lu beaucoup d’ouvrages sur la transition après la guerre et l’occupation de l’Allemagne par les Américains, les Français, les Anglais et les Russes. Lorsque Jason Clarke s’est joint au projet, il a énormément travaillé avec l’armée, rencontrant d’anciens officiers.»

«J’ai aussi appris que Ridley Scott, qui a produit ¨The Aftermath¨, a habité Hambourg lorsqu’il était petit puisque son père travaillait pour le gouvernement britannique. Je lui ai énormément parlé puisqu’il constituait un témoin et une ressource exceptionnelle! Tous ses souvenirs de petit garçon dans les ruines d’Hambourg!»

Rappelant ce qu'il y a eu de plus mauvais, James Kent a expliqué «qu’au pire des bombardements britanniques qui ont duré trois jours, 40 000 personnes ont été tuées à Hambourg, ce qui est plus que toutes les victimes anglaises des bombardements allemands pendant les cinq ans de la guerre! Les bombardements d’Hambourg ont été surnommés ¨le Hiroshima allemand¨ tant ils ont été dévastateurs.»

«Je me demandais si le film allait générer une conversation autour du nationalisme et du Brexit et oui, c’est ce qui se produit! ¨The Aftermath¨ est bien plus qu’une histoire d’amour. C’est une histoire de réconciliation. C’est la preuve qu’il faut oeuvrer ensemble afin que les gouvernements suivent. Et Rachel trouve cette force dans son cœur.»

«The Aftermath» prend l’affiche le 29 mars.