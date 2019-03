«The Mustang», le prisonnier qui murmurait à l’oreille des chevaux

Matthias Schoenaerts est impressionnant dans le rôle d’un prisonnier qui réapprend à vivre le temps de «The Mustang», long métrage de la Française Laure de Clermont-Tonnerre.

Roman Coleman (Matthias Schoenaerts) est prisonnier d’un centre de détention du Nevada pour un crime dont on découvre la gravité au fur et à mesure. En isolement depuis bien longtemps, une thérapeute (Connie Britton) lui offre de le réintégrer dans la population générale en lui faisant effectuer des travaux manuels.

Ce qu’on lui propose, c’est de nettoyer du purin, ce qui lui permet de sortir, introduction à un programme piloté par Myles (Bruce Dern), qui jumelle un prisonnier à un mustang sauvage, le cheval ainsi dressé étant ensuite vendu aux enchères. Roman a une fille, Martha (Gideon Adlon), qui lui rend visite afin d’obtenir l’autorisation de vendre la maison de sa mère.

Actrice, Laure de Clermont-Tonnerre signe ici son premier long métrage, s’inspirant d’un programme de réinsertion de prisonniers qui existe réellement. Le scénario, coécrit par la cinéaste, Mona Fastvold («Vox Lux») et Brock Norman Brock («Bronson») est d’une élégante sobriété. Les dialogues minimalistes servent parfaitement le personnage principal taciturne et à la violence à fleur de peau.

On sent, dans ce «The Mustang», une parenté indéniable avec «The Rider», excellent film sorti l’an dernier et qui se concentre sur la vie des cowboys, ces participants aux rodéos. Les paysages, la nature, le rapport aux chevaux et la majesté de ces animaux synonymes de liberté sont les mêmes. Le protagoniste savamment incarné par Matthias Schoenaerts s’avère tout aussi attachant que celui de «The Rider», même si les moyens utilisés par Laure de Clermont-Tonnerre pour y parvenir sont moins évidents.

On sait qu’on aura la gorge nouée à la fin du long métrage de 96 minutes tant le sujet est poignant, mais la conclusion parvient néanmoins à surprendre. Par ailleurs, la réalisatrice a eu la bonne idée d’inclure, dans le générique, des clichés de vrais prisonniers ayant participé à ce programme.

Note: 3,5 sur 5