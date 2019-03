Torturée durant quatre heures après avoir dénoncé sa pusher

Quatre longues heures de torture. C’est le triste sort qu’a connu une jeune femme vulnérable, qui a été enlevée, séquestrée, dénudée, battue, ligotée, bâillonnée, puis asphyxiée. Elle a payé de sa vie pour avoir dénoncé sa fournisseuse de drogue, à qui elle avait été forcée de remettre son four et son réfrigérateur pour absorber une partie de ses dettes.

Les deux meurtriers de Marielle Portelance ont maintenant réglé leurs comptes avec la justice, ce qui nous permet de lever le voile sur sa dernière nuit d’horreur.

La résidente de Hawkesbury, une petite ville de l’Ontario frontalière avec le Québec, a été tuée dans des circonstances déshumanisantes, le 24 juillet 2016.

Six jours avant sa mort, Marielle Portelance a été séquestrée par sa pusher Mélanie Mallette. La femme de 30 ans, qui consommait cocaïne et crack depuis cinq ans, devait de l’argent à la vendeuse de stupéfiants de 35 ans.

Mère d’un jeune garçon, elle a tenté des cures de désintoxication qui n’ont pas porté leurs fruits. Afin de se procurer sa drogue, la victime a dû se résoudre à travailler comme escorte.

« Marielle fit souvent des efforts pour s’en sortir. Elle détestait les choses qu’elle faisait pour subvenir à ses besoins de drogue », a témoigné sa mère Louise Portelance devant le tribunal en janvier.

Étranglée avec un lacet

Le 18 juillet 2016, Mélanie Mallette est venue chercher Marielle Portelance au bar Le Stash, à Grenville-sur-la-Rouge.

La trafiquante a empoigné la victime avec force, l’intimant de la suivre. Mallette a ensuite séquestré sa cliente chez elle pour la contraindre à payer ses dettes.

Elle l’a frappée et a tenté de l’étrangler avec un lacet de soulier, d’après ce que la victime a dit aux policiers.

Afin d’être libérée, la mère de famille a dû donner son réfrigérateur et son four. C’est Mario Lalonde, un ami proche de Mallette, qui s’est rendu chez elle le lendemain pour récupérer les électroménagers.

Lui donner une leçon

Quand l’homme de 33 ans a appris que celle qu’il considérait comme sa sœur avait été arrêtée par la Sûreté du Québec (SQ) après la plainte de Mme Portelance, il s’est mis en tête de lui donner une leçon.

Pour une raison qui demeure floue, Marie-Josée Castilloux, une connaissance de Lalonde, a participé au passage à tabac.

La femme de 39 ans a notamment évoqué la possibilité de faire « une passe de cash ».

Le soir du 23 juillet, Mario Lalonde s’est rendu dans le stationnement du Tim Hortons de Grenville-sur-la-Rouge avec sa conjointe Kim (nom fictif).

Marie-Josée Castilloux les a rejoints et ils ont discuté pendant deux heures.

Vers 3 h 20, Mario Lalonde et Kim sont rentrés chez eux pour se coucher, tandis que Castilloux s’est rendue au bar La Soumise. Moins d’une heure plus tard, celle-ci a envoyé un texto à Lalonde pour lui dire qu’elle venait de voir Marielle Portelance déambuler dans la rue Principale.

Lalonde et Kim ont rejoint Castilloux, qui leur a suggéré d’amener la victime dans un lieu isolé surnommé le Black Lake.

Lalonde est parti seul pour se mettre à sa recherche. Lorsqu’il a aperçu Marielle Portelance, il l’a fait monter dans sa voiture et l’a conduite dans une sablière.

Humiliée au Black Lake

Photo courtoisie de la cour

Castilloux est retournée chez elle en compagnie de Kim et s’est munie d’un bâton de baseball et d’une matraque.

Au Black Lake, Mario Lalonde a forcé Marielle Portelance à se déshabiller et à se rouler dans un petit lac boueux.

À l’arrivée des deux femmes, la victime a été rouée de coups, à la tête et au corps.

En la frappant, les deux bourreaux la traitaient de « snitch » pour avoir parlé à la police. Castilloux tenait aussi à savoir si Marielle Portelance avait eu des relations sexuelles avec son conjoint.

Photo courtoisie de la cour

Castilloux et Lalonde ont ensuite fait monter la victime nue à l’arrière d’une voiture et l’ont amenée dans la cuisine de Lalonde pour la suite des sévices, qui ont perduré pendant quatre heures.

«Comme un saucisson»

Photo courtoisie de la cour

Sur place, elle a été battue à coups de poing et de pied. Comme elle se débattait, elle a été ligotée aux poignets et aux chevilles avec du ruban adhésif rouge, puis bâillonnée avec un chiffon de cuisine brun.

Photos courtoisie de la cour

Puis, Castilloux a « emballé [la victime] comme un saucisson » dans une couverture bleue, qu’elle a nouée pour en faire un baluchon. Elle a également mis deux sacs en plastique sur la tête de la victime.

Castilloux a exigé que Lalonde mette le corps de Marielle Portelance, qui était alors toujours vivante, dans le coffre de sa voiture, puis elle a quitté les lieux.

Photo courtoisie de la cour

La meurtrière s’est promenée pendant quelques jours avec le corps de la victime dans son véhicule, avant de s’en débarrasser en bordure d’un chemin de gravier isolé, à Grenville-sur-la-Rouge. Cette dernière a rendu l’âme des suites d’une asphyxie par suffocation induite par le chiffon.

Contrairement à une strangulation, où la victime perd conscience avant son décès, Marielle Portelance était toujours éveillée lorsqu’elle a poussé son dernier souffle, selon la pathologiste Caroline Tanguay.

« Seule la lâcheté de Lalonde et Castilloux explique une telle façon de tuer », a résumé hier le juge Marc David, n’hésitant pas à qualifier de « torture » le supplice vécu par la mère de famille de 30 ans.

Photo courtoisie de la cour

La victime a été trouvée le 29 juillet 2016. Lalonde et Castilloux ont été arrêtés et emprisonnés deux semaines plus tard.

Ils ont plaidé coupables à une accusation de meurtre non prémédité, en février et septembre 2018 respectivement. Le duo a écopé d’une peine de prison à vie.

Lalonde pourra demander sa libération conditionnelle après 15 ans de détention.

Mes Steve Baribeau et Alexandre Dubois, de la Couronne, espéraient le même seuil pour Castilloux.

Mais le juge Marc David a plutôt opté hier pour une période d’inadmissibilité de 12 ans, soit un an de plus que demandé par Me Julien Archambault, de la défense.

Excuses

Le magistrat a tenu compte des « remords sincères » de l’accusée, qui a demandé pardon aux proches de la victime.

« De ta cellule, j’attendrai une lettre de toi avec les mots qui me convaincront, je l’espère. Je prie pour que tu trouves le chemin de l’amour pour ton prochain », a soufflé la mère de la victime.

Pour sa part, la trafiquante Mélanie Mallette a écopé de 90 jours de prison pour ses gestes. Elle a déclaré sous serment n’avoir jamais demandé à personne de faire du mal à Marielle Portelance.

Meurtriers

Photo courtoisie de la cour

Photo courtoisie de la cour

La meurtrière qui parlait trop

La femme condamnée hier à la prison à vie pour avoir tué Marielle Portelance s’est fait prendre à cause de sa langue bien pendue.

Quelques heures après avoir assassiné la dame de 30 ans avec son complice Mario Lalonde, le 24 juillet 2016, Marie-Josée Castilloux a contacté son conjoint Bruno (nom fictif) pour lui demander de l’aide pour régler un « fucked up », selon ses termes.

Elle lui a confié avoir un corps dissimulé dans sa voiture et ne pas vouloir s’en débarrasser seule.

En relation avec Castilloux depuis seulement quelques mois, l’homme au lourd passé judiciaire ne voulait rien avoir à faire avec un meurtre.

« Des affaires de même, tu [ne] dis pas ça à personne », a prévenu Bruno.

Le couple est allé en camping, et Castilloux a même montré à son conjoint le cadavre emballé de la victime, qui se trouvait toujours dans son véhicule.

Dans les jours qui ont suivi, la femme de 39 ans a donné plusieurs détails à Bruno, notamment sur l’endroit où elle s’était finalement débarrassée du corps, l’état du cadavre et la dette de drogue de la victime.

Poils de pitbulls

Castilloux lui a même dit qu’elle était inquiète de se faire prendre, puisqu’il y avait des poils des pitbulls de Mario Lalonde sur la couverture ayant servi à recouvrir Marielle Portelance.

Un détail communément appelé holdback dans le jargon policier, que seuls les meurtriers, les enquêteurs et la pathologiste pouvaient savoir.

Deux semaines plus tard, Castilloux a porté plainte à la police contre son conjoint. Elle accusait Bruno d’avoir commis un méfait sur son véhicule.

Lorsque les enquêteurs ont voulu prendre la clé de sa Toyota Corolla pour faire des vérifications, la femme s’est fermement opposée.

Bruno a été appréhendé par la police et a saisi l’occasion pour tout déballer.

Castilloux, Mario Lalonde et sa conjointe Kim (nom fictif) ont été arrêtés quatre jours plus tard.

Tentative de suicide

Kim, qui avait été témoin de plusieurs scènes dégradantes sans toutefois y participer, a collaboré avec les autorités et n’a pas été accusée.

Pris de remords, Mario Lalonde a tout avoué lors de son interrogatoire. Tourmenté par ce qu’il avait fait, il a même tenté de mettre fin à ses jours au poste de police avec un lacet de soulier, mais deux enquêteurs sont intervenus rapidement pour l’en empêcher.

Castilloux, elle, a changé sa version à une quinzaine de reprises. Elle a toutefois fini par accepter sa responsabilité.

« J’espère être capable de me pardonner intérieurement un jour pour les gestes que j’ai posés », a-t-elle dit au tribunal, en larmes, en janvier dernier.