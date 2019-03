Des recommandations du vérificateur général de Montréal tardent à être appliquées

Plusieurs recommandations du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal datant de trois ou quatre ans n’ont pas encore été appliquées, s’inquiète un comité de vérification de la Ville.

Selon des documents publics produits en marge du conseil municipal de lundi, pour certaines unités d’affaires, la mise en place des recommandations du vérificateur général excède 20 mois, «ce qui constitue un risque important pour la Ville de Montréal du point de vue financier et de sa réputation».

L’ancien directeur général de la Ville, Alain Marcoux, est notamment critiqué pour ne pas avoir exercé assez de pression sur les gestionnaires afin de les rendre imputables. «Malgré que des échéanciers sont fournis avec les plans d’action (...), il faut souligner le manque d’engagement sérieux de la Direction générale et de chaque service concerné», indique le rapport.

L'actuel directeur général de la Ville, Serge Lamontagne, serait «conscient et concerné par cette situation». Il entend d’ailleurs, rencontrer les directions qui tardent à implanter les recommandations du vérificateur général, selon le rapport du comité qui sera déposé le 25 mars 2019 au conseil municipal.

Manque d’imputabilité

Le comité s’inquiète toujours du manque d’imputabilité relié aux projets de moins de 10 millions $, lesquels sont «difficilement traçables» alors que les grands projets font l’objet de suivis. À cet égard, le comité s’est fait répondre : «il y a tellement de projets de cette envergure qu’il serait difficile de tout suivre». En l’absence d’un suivi précis, le total des dépassements de coûts pour les petits projets, actuellement «fondu dans un grand total», pourrait «s’avérer très élevé».

Par ailleurs, le terrain de l’Hippodrome acquis par la Ville de Montréal et les frais reliés à la Formule électrique sont des dossiers ayant davantage retenu l’attention du comité en 2018. Les travaux reliés à la mise en place d’un plan de gestion de risques pour la conduite des affaires se poursuivent et le directeur général de la Ville voudrait doter Montréal d’un plan stratégique à cet effet.

Le comité de vérification élargi de la Ville, composé d’élus et de membres indépendants, est chargé, entre autres, de faire le pont entre les vérificateurs, général et externe, et les conseils municipal et d’agglomération.

Seules 41 % des recommandations formulées en 2016 par le Bureau du vérificateur général, après l’audit d’optimisation des ressources et des technologies de l’information, avaient été réglées après une première année de suivi. Ce taux était de 45 % pour les recommandations découlant de l’audit des états financiers.