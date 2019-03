La communauté grecque de Montréal a pris part à son traditionnel défilé de l'indépendance de la Grèce, dimanche, dans les rues de Montréal.

Le défilé s'est déroulé en présence de nombreux dignitaires, dont le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Le député libéral Carlos Leitao, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie Mélanie Joly et les députées Rachel Bendayan et Emmanuella Lambropoulos ont notamment été aperçus sur place.

Toma Iczkovits/Agence QMI

Le défilé s'est amorcé vers 13 h sur la rue Jean-Talon, au coin de la rue Hutchinson, dans le quartier Parc-Extension. Des centaines de personnes se sont réunies pour célébrer à cette occasion.

Les Grecs célèbrent leur indépendance le 25 mars. Cette date marque le début officiel de la révolution grecque en 1821, qui s'est conclu en 1829 avec l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Empire ottoman.