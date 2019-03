Manifestation antiraciste dans les rues de Montréal en après-midi

Une manifestation visant à s'opposer au racisme et aux politiques de la Coalition avenir Québec (CAQ) se tiendra au cours de l'après-midi dans les rues de Montréal.

Au total, des membres d'une soixantaine de groupes militants se réuniront dès 14 h à la sortie du métro Saint-Laurent. Il s'agit de la troisième année de suite que cette manifestation «contre le racisme, la xénophobie et le capitalisme» et «pour l'immigration la justice, l'égalité et la dignité» est organisée dans la métropole.

Par communiqué, ces groupes ont dénoncé les projets de loi «racistes, misogynes et xénophobes» de la CAQ. Notamment, le projet de loi du gouvernement sur la laïcité et son intention de faire diminuer le seuil d'immigration annuel pour le faire passer de 50 000 à 40 000 sont critiqués par les militants.

«Ce parti opportuniste se sert d’une minorité et plus particulièrement des femmes musulmanes de bouc émissaire pour nourrir encore plus l’imaginaire raciste de ses électeurs et d’une extrême droite qui se réjouit de chaque décision qu’il entreprend. Nous refusons des décisions populistes basées sur une fausse laïcité et nous revendiquons le droit des femmes de s'habiller comme elles veulent», a plaidé la coalition d'organisations.

Le regroupement accuse aussi la CAQ de limiter l'immigration aux Européens caucasiens blancs. «Nous dénonçons catégoriquement ces mesures. La société québécoise doit aussi accepter de se transformer par la venue de ce qu’on appelle l’"Autre"», a dit le regroupement.