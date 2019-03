Mel B affirme avoir couché avec une autre Spice Girl durant l’époque glorieuse du groupe

La chanteuse Mel B a révélé avoir déjà fait l’amour avec sa collègue des Spice Girls Geri Halliwell lors d’une récente entrevue.

C’est au micro de Piers Morgan, pour sa série d’entrevues «Life Stories», que la chanteuse britannique a confirmé la rumeur qui courrait depuis de nombreuses années.

La femme de 43 ans a toutefois ajouté que ça ne s’était produit qu’une seule fois et que c’était au moment où les Spice Girls étaient au sommet de leur gloire. On peut donc déduire que l’événement unique se serait produit quelque part entre 1996 et 1998.

«Elle va me tuer et son mari aussi», a rigolé Scary Spice.

Elle a ajouté que Ginger Spice a de très beaux seins.

La décision de Geri de quitter le groupe en 1998 avait été, selon les rumeurs de l’époque, prise à cause de chicanes avec Mel B.

Les Spice Girls (sans Victoria) entameront une série de spectacles à guichets fermés le 24 mai prochain à Dublin.