Tramway de Québec: «On ne peut pas déshabiller l’un pour habiller l’autre», dit Christian Dubé

Le gouvernement Legault a ajouté 115 milliards sur 10 ans en infrastructures lors du premier budget caquiste de l’histoire présenté cette semaine. Des sommes destinées aux écoles, à la santé et à trop peu de projets, jugent certains, liés aux transports collectifs.

Québec est-il en train de rater le virage vert? Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, ne partage pas cet avis et il a expliqué pourquoi à l’émission «La Joute» du dimanche.

Dans le dossier du futur tramway de Québec, par exemple, le député de La Prairie répond aux critiques selon lesquelles davantage d’argent devrait être investi dans cet important projet.

Pour un, le maire de Québec, Régis Labeaume, a dénoncé le manque d'engagements pour le transport collectif dans la foulée du dépôt du budget provincial.

«Le fédéral nous dit qu’il va mettre 500 millions de plus qui viennent de la taxe sur l’essence, et que ça, c’est un programme qui s’adresse à toutes les municipalités du Québec, souligne Christian Dubé. Or, d’un côté, il parle [au maire] Labeaume et lui dit: "dites au gouvernement du Québec d’aller piger dans le 500 millions tout d’un coup" et de l’autre côté, le fédéral regarde tous les maires du Québec et leur dit: "vous avez 500 millions pour vos villes"», explique celui qui est aussi ministre responsable de la région de la Montérégie.

«On ne peut pas déshabiller l’un pour habiller l’autre. Il va falloir s’entendre avec le fédéral, qui doit mettre du nouvel argent, pour que ce soit juste et équitable pour toutes les municipalités du Québec. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va s’entendre.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus