Un homme de 34 ans de Laval est introuvable depuis vendredi

Le Service de police de Laval tente de localiser Guillaume Charbonneau qui a quitté sa demeure vers 18 h 30, vendredi, sans donner de nouvelles à ses proches depuis.

Son état de santé suscite l’inquiétude puisqu’il doit prendre des médicaments qu’il n’a pas sur lui.

Cet homme parlant français mesure 1 m 80 (5’ 11’’) et pèse 135,1 kg (295 lb), selon un communiqué de la police de Laval publié dimanche. Blanc, il a les cheveux bruns, une barbe brune et des yeux pairs. Il portait un manteau noir, des jeans bleus et une tuque grise et bleue au moment de sa disparition.

Toute personne ayant des informations concernant Guillaume Charbonneau peut contacter la police de Laval au 450-662-4636 ou en composant le 911 en mentionnant le dossier LVL 190324 024.