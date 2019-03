Blue Rodeo s'ajoute à la programmation du Festival de jazz

Les Montréalais auront droit à une nouvelle visite de Blue Rodeo cet été. Le groupe canadien fait partie de la programmation de la 40e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), ont dévoilé les organisateurs lundi.

Menée par Jim Cuddy, la formation livrera un concert le 28 juin à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. À cette occasion, les musiciens seront précédés sur scène par la chanteuse Elisapie.

La vente générale des billets pour ce spectacle débutera vendredi à 10 h (montrealjazzfest.com).

Le même jour, il sera également possible de réserver des places pour voir et entendre bon nombre d'autres artistes tels que Leslie Odom Jr., Dominique Fils-Aimé, Stacey Kent et Chucho Valdés. Ils sont attendus au FIJM entre le 27 juin et le 6 juillet.

Ces noms s'ajoutent à ceux de Bobby Bazini, Bryan Adams, Norah Jones, Voivoid et Lou Doillon déjà confirmés depuis un moment.