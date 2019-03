«Bonnardel tu as voulu le bordel, tu vas l’avoir!»

Les chauffeurs de taxi en grève étaient plus bruyants que jamais alors qu’ils étaient rassemblés devant le bureau du ministère des Transports, au centre-ville de Montréal, lundi midi.

Lors de cette journée de perturbations, les chauffeurs veulent mettre de la pression sur le ministre des Transports, François Bonnardel, alors qu’ils risquent de perdre des milliers de dollars en raison du son projet de loi portant sur la modernisation de l’industrie du taxi.

«M. Bonnardel, tu as voulu le bordel, bien tu vas l’avoir. Il n’y a rien d’équitable pour les chauffeurs de taxi là-dedans. On a voulu encourager une multinationale, ça fait trois ans qui nous volent, tu deviens un voleur comme eux autres (sacre). Parce que nous autres on est là pour rester!», a lancé Ralph el Haddad en entrevue à TVA Nouvelles.

Par ailleurs, ce même chauffeur en colère s’est dit désolé «pour les citoyens» qui sont pris dans ces perturbations.

«Ça fait trois ans qu’on est pacifiques. On pensait que le gouvernement était de notre bord, mais il n’est pas pantoute de notre bord. Il nous a coupé la gorge.»

***Voyez son plaidoyer dans la vidéo ci-dessus. ***