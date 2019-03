Des «actions significatives» pour diminuer la collusion dans le remorquage à Montréal

Après avoir dénoncé la collusion et la présence du crime organisé dans l'industrie du remorquage à Montréal, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) de la Ville estime que ses efforts ont porté fruit.

Depuis 2016, le secteur du remorquage a été prioritaire dans l’agenda du BIG et en 2017, un rapport d’enquête signalait la «forte présence de collusion et du crime organisé». Depuis, «le marché du remorquage à Montréal semble avoir connu des transformations et de nouveaux joueurs tendent à s’établir», note le rapport annuel 2018 du Bureau.

Le BIG a continué de se pencher sur ce secteur d’activité en 2018, initiant des enquêtes en lien avec des dénonciations reliées au remorquage lors d’opérations de déneigement, ainsi que du remorquage de véhicules en situation de délit ou accidentés. L’évolution des prix du marché et la mise en place des contrats d’exclusivité ont aussi été examinés afin «de mesurer l’évolution de cette industrie vis-à-vis des nouvelles mesures adoptées par la Ville de Montréal».

Contrats de remorquage exclusifs

En ce qui a trait au remorquage des véhicules accidentés qui obstruent la circulation et des véhicules en situation de délit, des contrats de remorquage exclusifs avaient été mis en place pour éviter les «courses folles» vers un lieu d’accident comme dans les années 90, rappelle le BIG. Sa récente enquête avait révélé «qu’un climat de violence et de représailles régnait dans l’industrie» pour acquérir ou protéger ces secteurs, et que le crime organisé était présent.

Des mesures ont été adoptées dès 2017 : le remorquage est ainsi devenu une compétence d’agglomération et le Règlement sur le remorquage des véhicules fut modifié afin que le SPVM soit responsable de son application. Des enquêtes de sécurité ont aussi été effectuées à travers la Ville et un appel d’offres pour des contrats d’exclusivité a été lancé en 2018.

À la suite des interventions du BIG, «des actions significatives ont été prises afin de contrer la collusion, de rehausser l’intégrité des processus d’appels d’offres et d’assainir le climat de façon à ouvrir le marché et à permettre l’arrivée de nouveaux entrepreneurs».

Évolution des prix

Par ailleurs, le BIG s’est penché sur l’évolution du prix unitaire moyen déposé pour les appels d’offres pour services de remorquage lors des opérations de déneigement de 2014 à 2018. Après les interventions du BIG en 2016, le prix «a nettement augmenté en 2017, puis diminué en 2018».

La résiliation de contrats et l’exclusion d’entreprises collusionnaires a fait en sorte qu’en 2017, la demande de la Ville était plus élevée que l’offre des entreprises. Cependant, le retrait de ces entreprises «qui recevaient une très grande part des contrats à Montréal» a favorisé l’ouverture du marché à de nouvelles entreprises.

Des stratagèmes plus élaborés

Malgré des résultats obtenus dans plusieurs dossiers, le BIG ne peut se permettre de s’asseoir sur ses lauriers, met en garde l’inspectrice générale Brigitte Bishop, évoquant la mise en lumière de «stratagèmes de plus en plus créatifs, diversifiés et raffinés».

L’an dernier, le Bureau a notamment fait état de manœuvres frauduleuses dans des contrats de collecte et de transport de déchets, ainsi que sur le non-respect de la Ville des règles concernant l’octroi de contrats lors de la course de Formule Électrique en 2016.

«Le raffinement des stratagèmes observés nous permet de constater l’influence et la complicité entre les fabricants et les firmes de professionnels (...)», commente Mme Bishop, ajoutant que «cette tendance fera l’objet d’une attention particulière en 2019».