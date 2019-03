Drogue et musique électronique gâchent ses vacances au Mexique

Une dame de Montréal pensait profiter de vacances bien reposantes, à la fin février, sur la Riviera Maya, au Mexique. C’est pourtant l’exact opposé auquel elle a eu droit.

Manon Comtois se souviendra longtemps de ce séjour au Mexique, mais pour les mauvaises raisons. La dame avait en tête une plage tranquille et le bruit des vagues, mais elle a plutôt vécu une plage assaillie par plus de 5000 festivaliers et une musique bruyante.

C’est que son passage sur la côte mexicaine a coïncidé avec la tenue d’un important festival de musique électronique, le Deja Voom, sur la Riviera Maya. Son hôtel, le Barcelo Maya Caribe, servait de chef-lieu pendant le jour et, le soir, les groupes se produisaient au bout de la plage, où les milliers de festivaliers se massaient.

«Ça commençait à midi, ça allait jusqu'à 18 h. Après ça, ça commençait sur la plage vers 21 h 30 jusqu'à 23 h. Après ça, ça continuait dans le lobby de l'hôtel», raconte Mme Comtois.

«De la drogue à côté des enfants de 3 ou 4 ans dans une piscine, ce n’est vraiment pas intéressant», ajoute-t-elle.

Son voyagiste, Sunwing, n'a pas pu lui trouver un hôtel plus tranquille. Elle ne comprend pas que ceux qui lui ont vendu ce forfait ne l'aient pas avisée de ce détail.

«[Le festival] est censé être organisé depuis le mois de juin ou juillet de l'année passée et l'hôtel savait que ça se passait», souligne la cliente.

L'agence de voyages plaide l'ignorance. Sunwing n’a pas répondu dans les délais demandés à sa mise en demeure, qui réclame un remboursement, et Mme Comtois n'a pas d'accès direct au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il lui reste donc une poursuite à la Cour des petites créances.

«Il y a quand même un ensemble de services pour lesquels elle a payé, et qu'elle a reçus. Maintenant, pour ce qui a troublé sa quiétude, c'est à elle de quantifier et de faire la preuve qu'effectivement, c'était majeur», explique le président de l’Association des agents de voyages du Québec, Jean Colette.

Lundi, en fin de journée, Sunwing a répondu à TVA Nouvelles dans un courriel qu’elle «n’avait pas été avisée en avance que le festival allait avoir lieu sur la propriété».

Reste maintenant à voir comment la cour évaluera les préjudices d’un voyage gâché qui a coûté à Mme Comtois 1470 $.