Grogne et désespoir chez les chauffeurs de taxi

Comme tous ses collègues furieux, un chauffeur de taxi d’origines haïtiennes est exaspéré de devoir rembourser un permis en chute de valeur en plus de devoir subvenir à sa famille.

« J’ai décidé de m’installer ici avec ma famille. Notre argent doit rester au Québec, et non profiter à Uber », a dénoncé Stevenson Nau, 39 ans, à sa sortie de l’assemblée générale réunissant plusieurs centaines de chauffeurs de taxi.

« Et mes parents en Haïti ? Qui va subvenir à leurs besoins si je perds mon emploi ? Pourquoi pensez-vous qu’on vient au Québec ? C’est pour aider nos familles », a pesté le résident de Longueuil, visiblement au bout du rouleau.

Cette frustration de nombreux propriétaires de permis de taxi survient à la suite de la déréglementation de l’industrie du taxi annoncée mercredi par le ministre des Transports, François Bonnardel.

S’adapter à Uber

Ce projet de loi rendra caducs les permis que les chauffeurs de taxi traditionnels ont payés des centaines de milliers de dollars.

« Mon permis coûte 130 000 $ à Longueuil, et 150 000 $ à Montréal. En plus de la nouvelle voiture que j’ai payée 57 000 $ pour suivre les règles. Ils ont voulu qu’on s’adapte, on l’a fait », a continué celui qui en veut au gouvernement caquiste de cet aveu de trahison.

« Pourquoi devons-nous nous adapter à Uber et pas le contraire ? C’est Uber qui fait la loi au Québec, maintenant », a conclu M. Nau.

Faillites et divorces

Selon la dizaine de chauffeurs en grogne rencontrés par Le Journal, cette loi aura comme conséquences beaucoup de faillites, de divorces, et même de suicides.

« On ne sait pas comment on va faire pour survivre. C’est inhumain, raciste et arrogant, a quant à lui lancé le président de l’Association haïtienne des travailleurs de taxi, Carlo Hector. J’ai travaillé 30 ans pour ça, et là, tout tombe à l’eau. »

Ils sont en colère

« Injuste ! Inquiétant ! On s’attaque directement à la communauté haïtienne. Une fois de plus, la CAQ s’en prend aux pauvres travailleurs. »

– Frantz Benjamin, député libéral de Viau, d’origine haïtienne

« On a des permis d’une certaine valeur, mais une fois la loi appliquée, ils ne vaudront plus rien. C’est la régression de l’industrie pour le lobby de Uber. N’importe qui pourra faire le taxi sans aucune règle. Ce sera l’anarchie ! »

– Bouzid Bellal, un chauffeur en grogne

« Ça fait cinq ans qu’ils nous disent de nous moderniser. On l’a fait. Ils nous ont arnaqués ! »

– Michael Siroky, qui possède une flotte de 10 taxis

« En résumé, quelqu’un pourrait s’acheter un véhicule qui serait mis hors d’usage selon nos règlements, et commencer à l’utiliser. Ça n’a pas de sens. »

– Youcef Hérroux, un chauffeur en colère

Captures d’écran, TVA Nouvelles

« C’est toi et ton équipe qui avez signé le projet pilote à minuit moins cinq. Vous avez du culot en esti d’aller mettre 22 000 familles dans la rue. Je n’ai plus rien à perdre, je vais tout perdre », a pesté hier un chauffeur à l’endroit de Gaétan Barrette, ex-ministre et aujourd’hui député libéral, alors qu’il donnait une entrevue. Le porte-parole en matière de transports est resté de glace.

La loi

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a déposé mercredi un projet de loi qui abolira le système de quotas qui protégeait l’industrie du taxi traditionnel.

Une fois la réforme adoptée, un simple permis de classe 5 et un véhicule de promenade seront nécessaires pour offrir des services de chauffeurs via une application sur un téléphone intelligent.

Les nouvelles règles :

- Uber ne sera plus confiné dans des projets pilotes à Montréal, Québec et Gatineau. L’entreprise et ses émules pourront désormais opérer partout au Québec.

- Fin des territoires définis : un taxi pourra prendre une course en revenant de l’aéroport, par exemple, ce qui est interdit présentement.

- Les taxis pourront imposer un tarif dynamique en fonction de l’achalandage, comme Uber le fait déjà, pour les courses commandées via une application pour téléphone intelligent.

- Seuls les taxis traditionnels pourront continuer à prendre des courses hélées sur la rue ou commandées par téléphone.

Les exceptions à la grève à Montréal :

- Les taxis adaptés qui font affaire avec la Société de transports de Montréal (STM) feront les déplacements déjà réservés, sauf pour la clientèle fréquentant les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et leurs ateliers de travail.

- Les déplacements pour des rendez-vous médicaux peuvent s’ajouter.

- Pas de service des taxis collectifs de la STM.

- De son côté, exo a mentionné hier soir ne pas pouvoir garantir les services de transport adapté, de taxibus et de taxi collectif.