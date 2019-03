Guy Nadon jouera dans Victor Lessard

Guy Nadon ne pourra pas pleurer la fin d’O’ bien longtemps. L’acteur a déjà aligné son prochain projet: la troisième saison de Victor Lessard, dans laquelle il tiendra un rôle majeur.

Les tournages du thriller du Club illico ont débuté jeudi sous l’œil averti de François Gingras (Trauma, Béliveau), qui succède à Patrice Sauvé au poste de réalisateur. Guy Nadon donnera la réplique à Patrice Robitaille et Julie Le Breton, qui retrouvent leurs personnages de Victor Lessard et Jacinthe Taillon.

Joint au téléphone, François Gingras parle d’un personnage « énigmatique » dont l’importance grandit au fil des épisodes.

« C’est un joueur important. C’est un homme intelligent, plein de manigances et plein de sous-texte qui laisse sa marque. Le nom de Guy Nadon s’est imposé naturellement. »

L’acteur de 66 ans ne chôme pas. Non seulement il vient de terminer les tournages du téléroman O’, qui tire sa révérence mardi à TVA après sept ans, mais il tourne actuellement dans Merci pour tout, une comédie de Louise Archambault. Il devrait aussi reprendre son rôle dans Faits divers, cette délicieuse série policière écrite par Joanne Arseneau.

Plus grands que nature

Outre Guy Nadon, plusieurs nouveaux noms apparaîtront au générique des 10 prochains épisodes de Victor Lessard, qui atterriront sur Club illico cet automne. Parmi eux, signalons Stéphane Demers, Danny Gilmore, Marc Beaupré, Marie-France Lambert, Mickaël Gouin, Bruno Marcil et Émile Schneider.

« Je suis vraiment chanceux d’avoir tout ce monde, commente François Girard. Ils sont capables de driver des personnages plus grands que nature en gardant le côté réaliste et sans jamais nous amener dans quelque chose de farfelu. »

« Parce que Victor Lessard, c’est comme un Marvel, mais sans super pouvoirs. Les personnages sont big. Ils brassent de grosses affaires. »

Extrême droite

La troisième saison de Victor Lessard, qui nécessitera 50 jours de tournage, s’inspire d’un roman inédit de Martin Michaud, Ghetto X, qui paraîtra cet été aux Éditions Libre Expression. Frédéric Ouellet et Martin Forget ont contribué au scénario, dans lequel s’entremêlent terrorisme et groupe armé d’extrême droite à la suite du meurtre d’un journaliste influent qui s’apprêtait à publier un article explosif.

Aux dires de François Gingras, cette troisième saison sera différente des précédentes. « On est plus dans l’action. On est plus dans l’urgence ».

«C’est très captivant, poursuit le réalisateur. Ça avance juste dans un sens. À partir du premier épisode, on sait déjà ce qu’on cherche. C’est un peu moins planant. Il y a plus de mouvement vers l’avant. Il n’y a pas de moments morts.»

14 ans plus tard

Victor Lessard marque les retrouvailles de François Gingras et Patrice Robitaille, 14 ans après Un homme mort. Le réalisateur l’avait brièvement dirigé dans cette série de Fabienne Larouche avec Karine Vanasse.

« (Patrice) finissait son conservatoire, raconte le réalisateur. Gilbert Sicotte me l’avait recommandé. Il m’avait dit qu’il avait du talent. Il avait joué un enquêteur de crimes économiques sur internet. »

Les deux premières saisons de Victor Lessard cumulent plus de 5 millions de visionnements sur Club illico, selon les chiffres fournis par Vidéotron.