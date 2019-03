Importante entente pour le recyclage du verre

Les entreprises RV² Technologies et Tricentris, un important joueur du secteur du recyclage au Québec, ont conclu lundi un partenariat de 100 millions $ pour le recyclage du verre.

Dans le cadre de l’entente, Tricentris, un organisme à but non lucratif créé par des municipalités qui traite plus de 215 000 tonnes métriques de matières recyclables chaque année et qui possède une usine de micronisation du verre, fournira 30 000 tonnes de poudre de verre annuellement, sur une période de 20 ans, à RV² Technologies.

Le président de RV² Technologies, Hugo St-Laurent, a indiqué qu’il s’agit d’un «contrat d'approvisionnement historique et essentiel».

Cette compagnie utilisera le verre récupéré issu des centres de tri de Tricentris pour produire de la silice brute et des produits chimiques «de haute valeur», a-t-il été annoncé lundi.

«À l’instar d’une mine de silice, le gisement de verre de Tricentris devient la source d’approvisionnement de RV² Technologies, ont expliqué les partenaires dans un communiqué conjoint. Mais plutôt que d’extraire une ressource naturelle, c’est le verre provenant des bacs de récupération des quelque 2 millions de Québécois desservis sur le territoire de Tricentris qui servira de matière première pour la production de silice précipitée.»

«La silice précipitée est une composante utilisée notamment dans les pneus, les peintures, les revêtements et les dentifrices. Elle permet entre autres d’augmenter la résistance et la durabilité des produits dans lesquels elle est utilisée.»

Claude Pouliot, le directeur général de RV² Technologies, a expliqué que l’annonce de lundi «est le fruit de près d’une décennie de travail, né d’une idée du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), ensuite reprise dans les laboratoires de SiliCycle pour l’améliorer».

M. Pouliot a précisé que le nouveau partenariat apporte «enfin une solution environnementale innovatrice et même exportable».

«Nos efforts en recherche et développement sont récompensés une fois de plus aujourd’hui et nous permettent d’offrir une nouvelle voie de recyclage pour le verre», a, pour sa part, affirmé le président de Tricentris et maire de Lachute, Carl Péloquin.