La conseillère d’Anjou s’excuse auprès des musulmans

Plongée dans la controverse depuis dimanche en raison de ses propos à l’égard d’une ophtalmologiste qui portait le voile, la conseillère d’arrondissement d’Anjou, Lynne Shand, a présenté ses excuses lundi notamment à l’égard de la communauté musulmane.

«Premièrement, je tiens à profondément m’excuser auprès de tous mes concitoyens et spécialement auprès de mes concitoyens musulmans si certains de mes propos écrits sur Facebook auraient pu blesser. Ayant toujours eu la cause des femmes à cœur, je suis sensible au travail que les femmes ont accompli au fil des années. De nombreuses femmes avant nous se sont battues pour nos droits et l’égalité hommes-femmes. Ce que j’aurais vraiment voulu écrire c’est que je crois fermement dans une société laïque ou toutes les religions et tous les symboles religieux ne devraient pas avoir d’influence sur les institutions publiques et gouvernementales. Ma religion, comme la religion musulmane, ne tolère pas le racisme et est fondée sur l’égalité des peuples. Je ne suis aucunement membre d’aucun groupe extrémiste. Je suis également contre toutes formes de religions ou de groupes intégristes qui propagent la haine, la violence ou justement le racisme. Et encore une fois, je tiens profondément à m’excuser des propos qui auraient pu blesser ou offusquer certaines personnes», a indiqué la conseillère sur sa page Facebook.

De son côté, le maire de l’arrondissement, Luis Miranda, s’est dit embarrassé par les propos de la conseillère mais il n’entend pas pour autant l’exclure de sa formation politique.

Dans un message dimanche, la conseillère s’est plainte d’avoir été traitée, lors d’une consultation d’urgence avec une spécialiste en ophtalmologie, par une personne qui portait le hijab.

«Hier j’ai dû subir un examen ophtalmologique d’urgence. Qui était l’ophtalmologue? Une femme voilée... Grrr... si ce n’était pas de l’urgence, j’aurais refusé de me faire traiter par elle... je rage, car c’est vraiment de l’islamisation de notre pays», pouvait-on lire sur sa page Facebook.

Son message a soulevé l’indignation chez plusieurs citoyens et élus montréalais, à commencer par son patron, le maire de l’arrondissement d’Anjou Luis Miranda, qui a sommé l’élue de s’expliquer.

Montréal est une ville ouverte, inclusive et diversifiée. Les commentaires de la conseillère d'Anjou sont absolument inappropriés et indignes d’un.e élu.e. Les élus ont le devoir de s’élever au-dessus de la mêlée et de faire preuve de retenue dans un débat aussi sensible. #polmtl https://t.co/wgGDNUtrXx — Valérie Plante (@Val_Plante) March 24, 2019

La principale intéressée s’est également excusée, dimanche sur les ondes de LCN, auprès des gens qui ont été choqués par ses propos, admettant avoir «peut-être mal réagi» sur le coup de la fatigue et de la maladie. Elle refuse cependant l’étiquette de «raciste» et continue de défendre sa position sur le port du voile «dans les lieux publics».

«Ça m’a offusquée parce que je ne pouvais pas refuser. C’était une spécialiste et il n’y avait pas personne d’autre. [...] On me met la religion en plein visage alors oui, ça m’a dérangée un peu. Je suis contre les signes ostentatoires dans les lieux publics, c’est vraiment ce que j’ai voulu dire», s’explique-t-elle.

Mme Shand a plus tard précisé sa pensée, ajoutant qu’elle était contre le port de signes ostentatoires «dans les lieux publics» et chez les personnes «qui rendent un service à la société», comme les médecins, les policiers ou les avocats.

L’élue a tenu à souligner que la qualité du service reçu avait été irréprochable et elle s’est excusée d’avoir évoqué «l’islamisation de notre pays» dans son message Facebook.