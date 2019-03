Après des gestes d’éclats un peu partout au Québec de la part des chauffeurs de taxi, le capital de sympathie de la population envers l’industrie «est à 0», selon les analystes de «La Joute».

Le cœur du centre-ville de Montréal était complètement paralysé lundi midi par des centaines chauffeurs de taxi en colère qui ont immobilisé leur véhicule et des citoyens de Québec ont mis près de trois heures à se rendre au travail ce matin, de quoi supprimer le peu de capital de sympathie qui subsistait dans la population à l’égard des chauffeurs de taxi, selon les analystes de «La Joute».

«Ils commencent très fort, trop fort», affirme Jonathan Trudeau.

Même constat pour Stéphane Bédard, qui se demande bien quel sera le prochain moyen de pression de l’industrie du taxi après pareille «bombe atomique».

«Qu’est-ce que tu peux faire après ça? Te mettre tout nu et tourner autour du Parlement?», lance-t-il.

Selon lui, il est impensable de voir le gouvernement reculer sur son projet de loi et le plus tôt l’industrie le comprendra, le plus elle est susceptible d’effectuer des gains.

«La seule erreur de M. Bonnardel, c’est de dire que c’est une offre ultime et finale. En négociations, on sait très bien que ce n’est jamais ultime et final quand c’est ta première offre, souligne-t-il. Mais c’est sûr que le gouvernement ne reculera pas, c’est inévitable. Les arguments ne sont pas mauvais, mais la modification de la réglementation est attendue depuis longtemps.»