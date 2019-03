«Le bibliothécaire» présenté trois fois à la TOHU

L'artiste multidisciplinaire Hippolyte fera de la TOHU, à Montréal, son terrain de jeu lors du long week-end de Pâques. Il y présentera son spectacle «Le bibliothécaire» à trois reprises les 20 et 22 avril.

Conçue pour les enfants de 5 à 12 ans, l'oeuvre qui a vu le jour en 2016 marie l'art clownesque, le théâtre physique et le cirque. On y évoque la passion, la puissance et d'imaginaire, tout ça dans l'univers de la lecture.

Avec cette production, on entre dans le monde de Paul-Émile Dumoulin. D'apparence sérieuse, le bibliothécaire devient tout autre quand il met le nez dans un livre, se transformant en divers personnages qui le poussent à enchaîner les acrobaties et à danser.

La mise en scène est signée Marie-Hélène D'Amours pour la compagnie Le Gros Orteil.

Les billets pour les représentations du spectacle «Le bibliothécaire», d'une durée de 50 minutes sans entracte, sont en vente à la TOHU (tohu.ca).