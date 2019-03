«Le propriétaire du Golf View Estate ne voulait pas payer pour une clôture»

Le parc de maisons mobiles où ont été tués les Québécois Marc-Aurèle Gagné, 80 ans, et sa femme, Rita Fortin, 78 ans, a été ciblé au cours des derniers mois par des individus qui n’avaient rien à y faire, révèle un des résidants du Golf View Estates de Pompano Beach.

Vols, introduction par effraction, personnes qui ramassent du métal, jeunes qui y déambulent font partie des problèmes rencontrés par ceux qui y habitent.

En entrevue au Québec Matin, Pierre Turcot, membre d’un comité de résidants de l’endroit, a indiqué que le parc, réservé aux 55 ans et plus, a déjà été clôturé, mais ne l’est plus.

La clôture a été arrachée lors du passage d’un ouragan, et n’a jamais été remplacée.

«Le propriétaire du parc ne voulait pas payer, les propriétaires occupants ne voulaient pas payer, alors, il n’y a pas eu de clôture», déplore-t-il.

Il rapporte les nombreux incidents qui sont survenus à cet endroit que l’on préférerait paisible.

«N’importe qui peut rentrer là dans le jour. Le soir, il y a un gardien à la porte à partir de 20h jusqu’au matin. On voit régulièrement des gens, des jeunes qui circulent dans le parc, des gens qui ramassent des rebus de métal. Il y a eu des vols de vélos, vols dans des autos, dans les maisons», indique M. Turcot.

Un couple avec qui il est ami, qui réside aussi au Golf View Estates, aurait été victime de vol en pleine nuit, alors qu’il dormait.

«Ils se sont fait voler au printemps passé, dans leur maison. Une chance qu’ils ne se sont pas réveillés [...] C’est peut-être mieux de ne pas surprendre quelqu’un dans ta maison. Il y a aussi eu du vandalisme», raconte-t-il.

À la suite du double homicide du couple de Québécois, Pierre Turcot a bien l’intention de resserrer les mesures de sécurité autour de la petite communauté.

Marc-Aurèle Gagné et sa femme Rita Fortin, originaires de Saint-Côme-Linière, en Beauce, n'avaient donné aucun signe de vie depuis quelques jours.

C'est un voisin qui s'inquiétait pour eux a fait la macabre découverte en se rendant à leur maison mobile.

Le shérif du comté de Broward mène l’enquête, une récompense est offerte.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la détective des homicides Barbara Dyer, au 954-321-4262, ou l’Échec au crime du comté de Broward, au 954-493-TIPS.