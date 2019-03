Le mystère plane sur l’avenir de Montréal International

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a pas indiqué clairement si elle compte aller au front pour maintenir Montréal International dans sa forme actuelle, alors que l’organisation pourrait être intégrée à Investissement Québec, d’après l’opposition officielle.

«Pourquoi permettre à Montréal International d’être intégrée comme une succursale d’Investissement Québec?», a interrogé le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville. Soulignant que l’organisation «a fait ses preuves», Lionel Perez a plaidé en faveur du maintien de la structure de gouvernance actuelle.

«Je m’engage à faire en sorte que Montréal ainsi que la région métropolitaine demeure la locomotive économique du Québec, ce qui est déjà le cas», a répliqué la mairesse Plante. Elle n’a ni confirmé, ni informé les dires de l’opposition sur le sort possible de Montréal International.

Une réponse «des moins rassurantes», a commenté M. Perez, relançant la mairesse sur l’avenir de l’organisme ayant pour mandat d’attirer et de retenir des entreprises et travailleurs étrangers qualifiés dans la métropole.

«En collaboration avec le gouvernement du Québec, nous sommes toujours à la recherche de comment rendre toujours plus performants nos différents organismes», a poursuivi Mme Plante. «S’il devait y avoir des changements, et je dis bien "si", à ce moment-là, je serais partie prenante et je ferais valoir non seulement les intérêts de Montréal, mais ceux également de la communauté métropolitaine.»

Du côté de Montréal International, on fait valoir que l’organisme n’est pas au courant des plans précis du gouvernement québécois. «À ce stade-ci, on n’est pas impliqué», a indiqué Julie Brunet, conseillère aux communications, faisant valoir du même souffle qu’il s’agit d’une organisation performante.

L’organisme sans but lucratif, financé par le privé et différents paliers de gouvernements, rapportait récemment des résultats record pour l’année 2018. «Montréal International joue un rôle clé dans la visibilité et l'attractivité de la métropole et, pour une troisième année consécutive, les résultats parlent d'eux-mêmes», faisait valoir Mme Plante en février dernier.