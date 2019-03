Le salaire de la PDG de Loto-Québec a explosé de 17% en moins d’un an

Le salaire annuel de base de la présidente et cheffe de la direction de Loto-Québec, Lynne Roiter, a bondi de 17% en moins d’un an pour atteindre 414 620$. Et son salaire pourrait être de nouveau augmenté le 1er avril prochain.

La PDG de Loto-Québec avait déjà vu son salaire bondir de 7% le 1er avril dernier, à 376 930$. Or, le 27 février dernier, le gouvernement du Québec a révisé son salaire à 414 620$, en hausse de 10%.

Le 1er avril prochain, le salaire annuel de la PDG de Loto-Québec pourrait être encore augmenté, selon les informations publiées dans la Gazette officielle du Québec.

Outre son salaire de base, Lynne Roiter pourra également toucher des bonis de performance équivalents à 15% de sa rémunération annuelle.

L’an dernier, la rémunération totale de la PDG de Loto-Québec s’est élevée à 413 105$, dont 59 110$ en bonis de performance et un salaire de 353 995$.

Grosse prime de départ

Ce n’est pas tout. La PDG de Loto-Québec aura également droit à une imposante prime de départ si elle quitte la société d’État à la fin de son mandat le 31 mai 2021.

Selon le décret ministériel du 27 février dernier confirmant son nouveau mandat de deux ans, Lynne Roiter pourra toucher une indemnité dite exceptionnelle d’au moins 414 620$, soit un maximum de 12 mois de salaire, peut-on lire.

Avant d’être nommée PDG de Loto-Québec le 31 mai 2017, Mme Roiter occupait un poste de vice-présidente de la société d’État depuis 1996.

Gros salaire, moins de profits

Depuis 2008, le salaire de base du poste de PDG de Loto-Québec a pourtant suivi une ascension fulgurante, toutefois contraire aux profits de la société d’État, passant de 263 458$ à 414 620$ cette année, en hausse de 57%.

Or, durant cette période, Loto-Québec a vu ses profits nets annuels dégringoler de 96 millions $, à 1,360 milliard $ cette année, en baisse de 7%.

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2018-2019, Loto-Québec a déclaré des profits nets de 1,12 milliard $, en hausse de 10%. Les revenus ont grimpé de 7,8%, à 2,17 milliards $.