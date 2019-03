Le Théâtre Duceppe dévoile sa programmation 2019-2020

Le Théâtre Jean-Duceppe a dévoilé lundi sa programmation 2019-2020. Cette 47e saison sera la deuxième entièrement orchestrée par les codirecteurs artistiques Jean-Simon Traversy et David Laurin, qui ont succédé à l’automne 2017 à Michel Dumont à la tête de l’institution fondée par le regretté Jean Duceppe.

La salle de la Place des Arts amorcera l’automne avec la pièce «Héritage» (traduction de «A Raisin In The Sun»), interprétée notamment par Frédéric Pierre et Éric Paulhus, qui confronte trois générations d’une famille afro-américaine entassées dans un appartement d’un quartier pauvre de Chicago.

Sophie Cadieux, Robert Lalonde, Évelyne Rompré et plusieurs autres se donneront la réplique dans «Disparu.e.s», une adaptation de René Richard Cyr du texte de l’Américain Tracy Letts, dont l’histoire trouve son point de départ dans la disparition de Beverly Weston, poète jadis célèbre.

«Les enfants» mettra en vedette Danielle Proulx, Micheline Bernard et Germain Houde dans la peau d’un couple d’ingénieurs et d’une ancienne collègue qui repenseront leurs valeurs dans la foulée d’une proposition surprenante.

Dans «Fun Home – Album de famille», avec Ève Landry, une femme de 44 ans évoquera le souvenir de son père décédé au même âge.

Le Théâtre Duceppe reprendra également «Les Hardings», d’Alexia Bürger, création du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui s’inspirant de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic du 6 juillet 2013, de même que «Le bizarre incident du chien pendant la nuit», présentée sur ses planches en clôture de saison 2018.

Enfin, Michel Rivard proposera, en formule «hors série», son spectacle théâtral «L’origine de mes espèces», mis en scène par Claude Poissant.

Le Théâtre Duceppe perpétuera, dans la prochaine année, des initiatives comme ses «Résidences d’auteurs», son «Laboratoire Duceppe», ses «5 à 7 bière et collation», le rabais «Ton âge = ton prix» pour les 18 à 35 ans, ainsi que ses auditions annuelles visant à dénicher de nouveaux talents de tous âges.

Plus d’informations sur le calendrier 2019-2020 du Théâtre Duceppe sont disponibles sur son site web (www.duceppe.com).