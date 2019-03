L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal présentera une motion, lundi, afin que les automobilistes soient mieux protégés contre les dommages faits par les nids-de-poule.

Ensemble Montréal souhaite que le gouvernement modifie la loi afin que les Villes soient désormais responsables pour davantage de catégories de dommages.

«Pourquoi les Villes ne sont pas responsables pour les dommages qu'elles causent aux véhicules, pour les pneus et pour les suspensions, bien qu'elles soient responsables pour les roues, pour les systèmes d'échappement, etc.? Donc, on s'est dit: on devrait demander à Québec de changer la loi pour rendre les Villes responsables», explique Lionel Perez, chef du parti, en entrevue à TVA Nouvelles.

M. Perez admet cependant que l’administration Plante ne semble «pas très favorable» à cette motion.

«Moi, je ne connais pas un conducteur à Montréal qui, au cours des dernières années, n'a pas eu une réparation à faire à cause d'un nid-de-poule», poursuit le chef d’Ensemble Montréal qui parle de «fléau».

«Une partie s'explique par le sous-investissement depuis 25-30 ans. Mais il y a des limites à cet argument-là. Les Villes doivent être imputables pour les conditions de leurs rues. Présentement, on ne l'est pas pour les pneus et pour les suspensions. On devrait l'être. On va mettre de la pression. Vous savez, dans la vie, en politique, si on veut changer les choses, on est obligé de mettre de la pression», conclut Lionel Perez.