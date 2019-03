L'Escouade mobilité prendra de l'ampleur

L’Escouade mobilité de Montréal étendra son territoire à trois arrondissements supplémentaires, bénéficiera de cinq inspecteurs de plus et pourra donner elle-même des constats d’infraction dès le printemps.

La Ville de Montréal a annoncé ces bonifications en faisant lundi le premier bilan de son Escouade, mise en place en juin dernier pour désamorcer en amont les situations qui peuvent avoir des conséquences sur la mobilité au centre-ville, comme le non-respect des règlements sur les chantiers ou les stationnements illégaux.

Les six inspecteurs que comptait jusqu’à maintenant l’Escouade sont intervenus plus de 4600 fois sur une panoplie d’incidents, et 95 % des situations ont été corrigées sur-le-champ, selon la Ville.

«Les résultats de l’escouade sont probants et on constate l’impact sur le terrain. Nous avons donc décidé d’augmenter sa capacité d’intervention, en la dotant de nouveaux pouvoirs et en élargissant les territoires couverts. Nous finalisons également les détails d’une entente avec le ministère des Transports du Québec afin d’assurer une couverture des secteurs névralgiques où se déroulent leurs chantiers majeurs, indication supplémentaire que notre modèle fait ses preuves», a affirmé le vice-président du comité exécutif responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques, Sylvain Ouellet, par communiqué.

Expansion

Jusqu’à maintenant, l’escouade n’était présente que dans l’arrondissement de Ville-Marie ainsi que sur les grands axes du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest.

Elle sera déployée sur un territoire beaucoup plus large dès cet été, alors qu’elle interviendra aussi dans les arrondissements Mercier--Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont--La-Petite-Patrie et Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâces.

Les inspecteurs pourront dorénavant donner eux-mêmes des constats d’infraction pour les cas de non-respect des zones de livraison, de stationnement non conforme sur des voies réservées, des corridors piétons ou des pistes cyclables, ainsi que pour les cas d’interblocage. Ils devaient auparavant faire appel aux préposés au stationnement ou à la police pour émettre des constats dans ces infractions.