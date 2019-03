Plus d’élus et de fonctionnaires dénoncent auprès du Bureau de l’inspecteur général

Les dénonciations faites auprès du Bureau de l’inspecteur général ont connu une légère croissance par rapport aux deux dernières années et les élus ont été plus nombreux à s’adresser au BIG.

C’est ce qui ressort du rapport annuel du BIG déposé lundi après-midi dans le cadre de l’assemblée mensuelle du conseil de ville de Montréal.

275 dénonciations ont été reçues, 140 dossiers ont été ouverts et on dénombre 21 dossiers de vigie.

Parmi les personnes qui s’adressent au Bureau pour dénoncer une situation, on constate une augmentation de la part des élus/employés ou ex-élus/employés de la Ville, ainsi que des soumissionnaires, fournisseurs ou sous-traitants.

«En 2018, 140 dossiers ont été ouverts. Suivant le travail conjoint de la division Analyses et préenquêtes et de la division Inspections et enquêtes, près de la moitié (44%) des dossiers ont été traités et fermés au cours de la même année, soit après une intervention du Bureau (17%) ou la conclusion que le dossier s’avérait non fondé (25%) ou non prioritaire (2%). Environ le quart (23%) des dossiers ouverts étaient toujours sous analyse et préenquête au 31 décembre 2018, et un tiers (33%) sous enquête, soit les cas pris en charge par la division Inspections et enquêtes et les enquêtes approfondies déclenchées au cours de l’année», peut-on lire dans le rapport.

Par ailleurs, ce qui a retenu l’attention l’an dernier est certainement le rapport du BIG concernant le fiasco de la Formule E.

«Le raffinement des stratagèmes observés nous permet de constater l’influence et la complicité entre les fabricants et les firmes de professionnels tel qu’exposé lors de notre dernier rapport public. Cette tendance fera l’objet d’une attention particulière en 2019», écrit l’inspectrice.

«Cette année verra l’arrivée de nouveaux acteurs tels que l’Autorité des marchés publics. Conséquemment, l’intégration du mandat de celle-ci à notre propre mandat contribuera à accroitre davantage les leviers d’intégrité contractuelle à la disposition du Bureau de l’inspecteur général», ajoute Brigitte Bishop.