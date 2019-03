La controverse continue de coller à Lynne Shand, cette conseillère municipale dont les propos au sujet d’une ophtalmologiste portant le hijab ont enflammé le web, même après que celle-ci ait formulé des excuses sur sa page Facebook.

C’est que sa lettre d’excuses n’a pas convaincu ni Emmanuelle Latraverse ni Thomas Mulcair.

«Premièrement, je tiens à profondément m’excuser auprès de tous mes concitoyens et spécialement auprès de mes concitoyens musulmans si certains de mes propos écrits sur Facebook auraient pu blesser», a écrit la conseillère municipale de l’arrondissement d’Anjou, lundi.

«Lorsqu’on s’excuse, il n’y a pas de “si”, pas de “mais” et pas de verbes au conditionnel, rappelle M. Mulcair. Si on s’excuse, c’est qu’on s’est rendu compte qu’on était dans le tort et on demande pardon. Ce n’était pas le cas ici, on voit une personne qui a été amenée à dire quelque chose et elle s’excuse au conditionnel. Ça, pour moi, ça ne marche pas.»

Emmanuelle Latraverse, non plus, ne comprend pas cette formulation puisqu’il est évident, selon elle, que des femmes musulmanes ont été blessées par ces propos. Elle dénonce également son intervention de dimanche, sur les ondes de LCN, lors de laquelle Mme Shand en a rajouté en se disant mal à l’aise avec le port de signes religieux ostentatoires «dans les lieux publics».

«C’est justement le genre de commentaires totalement inappropriés dans une société où on tente de réconcilier les gens et où on tente d’apprendre le “vivre ensemble”, souligne-t-elle. Il faut respecter le fait que des gens soient différents de nous, même s’il y a un côté de ça qui peut nous froisser un peu.»