Mario Dumont estime que les conclusions du rapport Mueller, rendues publiques hier, représentent une «victoire énorme» pour le président américain Donald Trump.

«Les médias américains, surtout les médias anti-Trump, ont tellement présenté ce rapport Mueller comme une bombe, peut-être la fin de Trump, peut-être le moment où on allait partir le processus de destitution... Alors là on arrive à la fin et on dit qu’il n’y a pas de preuve d’une collusion», a expliqué l’animateur lors de son commentaire au «Québec matin».

«Il reste toutes sortes d’autres causes contre lui, mais à mon avis, politiquement, ça vient de lui donner une grosse carte... Ça vient lui donner de la crédibilité, un peu, quand il crie aux fake news et aux fausses histoires sur son compte», ajoute Mario Dumont.

Le commentateur souligne cependant le côté «bidon» de cette affaire alors que le président se réjouit maintenant des conclusions d’une enquête qu’il a sans cesse dénoncée.

«Si tu prends ça sur l’autre côté, Trump a quand même dit au cours de la dernière année que cette enquête-là était une joke, une chasse aux sorcières, du niaisage, que Mueller n’était pas bon, que toute cette enquête-là était pourrie... Finalement, l’enquête était bonne parce qu’elle est arrivée à la conclusion qu’il voulait! Ça aussi, c’est bidon!»

Ne manquez pas Mario Dumont de 10h à 12h sur les ondes de LCN.