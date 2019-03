Le président américain Donald Trump n'a «aucun problème» avec la publication complète du rapport Mueller sur l'enquête russe, a assuré lundi la Maison-Blanche.

«Je pense que le président n'a aucun problème avec cela. Il est plus qu'heureux que tout ce qui touche à cette question soit rendu public, car il sait exactement ce qui est arrivé et ce qui n'est pas arrivé, et franchement, toute l'Amérique le sait aussi désormais», a déclaré sur NBC la porte-parole de l'exécutif Sarah Sanders.

Le ministre américain de la Justice Bill Barr a publié dimanche un résumé de quatre pages du rapport du procureur spécial Robert Mueller, écartant toute collusion entre la campagne de Donald Trump en 2016 et la Russie. Mais le rapport dans son intégralité reste confidentiel.