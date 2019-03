Un début de semaine ensoleillé, mais froid

Le soleil sera de retour dès lundi matin sur la plupart des secteurs de la province, mais les températures seront encore plutôt froides.

Alors que le soleil devrait être de partie au moins jusqu’à mercredi soir, les températures elles seront encore froides lundi, mais devraient remonter à partir de mardi pour atteindre près de 10 °C jeudi.

La journée de lundi sera belle et ensoleillée pour les secteurs de l’ouest et le sud, tandis que sur le centre et l’est des nuages et des averses de neige sont possibles. Des bourrasques de neige pourraient se former à partir de lundi matin jusqu'à mardi sur les secteurs d’Anticosti, de Matane, Nasthasquan ou encore de Sainte-Anne-des-Monts.

À Montréal, le mercure affichera un maximum de -2 °C au cours de l’après-midi, toutefois les températures ressenties oscilleront en -19 °C en matinée et -8 °C le reste de la journée.

À Québec, Environnement Canada prévoit 60 % de probabilité d’averses de neige dans l’après-midi. Le mercure affichera un maximum de -5 °C et un refroidissement éolien de -23 °C le matin et -12 °C dans l’après-midi.

La journée de mardi sera aussi belle et les températures remonteront légèrement, on prévoit un maximum de 1°C pour Montréal et -3 °C pour Québec.

La situation sera similaire pour mercredi, le ciel sera ensoleillé et les températures seront plus clémentes. Il fera notamment 6 °C à Montréal et 2 °C à Québec.

Le mercure continuera de monter jeudi, il frôlera les 10 °C à Montréal et près de 5 °C à Québec, toutefois la pluie pourrait venir gâcher l’ambiance dès jeudi matin, et ce au moins jusqu’à samedi.