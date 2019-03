Même s’il ne disculpe pas entièrement Donald Trump, le rapport Mueller donne raison au président lorsque celui-ci affirmait qu’il n’y avait pas eu de collusion entre Moscou et son équipe de campagne lors de la présidentielle de 2016.

S’il donne des munitions à Donald Trump pour accuser les démocrates d’avoir été partisans et de mauvaise foi, le rapport Mueller, selon l’analyste Emmanuelle Latraverse, va également forcer certains médias américains à se regarder dans le miroir.

«Je vois ça et je me dis qu’il y a aussi un examen de conscience à faire pour certains médias américains parce qu’à force d’avoir crié aux loups sur cette histoire de collusion depuis deux ans, et qu’on voit les conclusions [de l’enquête russe], on se demande s’ils étaient totalement objectifs et de bonne foi dans leur façon de rapporter cette affaire aux Américains», soutient-elle.

L’analyste craint que pour ces médias, ce soit une perte de crédibilité dommageable qui les attend.

D’autant plus que le clivage dans le milieu médiatique américain n’a jamais été aussi prononcé, rappelle Thomas Mulcair.

«Par le passé, on sentait que quelques-uns étaient un petit plus républicain et d’autres un petit plus démocrate. Là, on commence à sentir qu’il y a carrément des camps et qu’il faut choisir le sien. Ça, c’est du nouveau», mentionne-t-il.

«Ce n’est pas sain pour la démocratie», renchérit Emmanuelle Latraverse.