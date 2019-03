Une adolescente frappée au visage alors qu'elle marchait

Une adolescente de 16 ans a été agressée physiquement par un automobiliste, tôt lundi matin, alors qu'elle marchait en bordure de route à Cantley, dans l'Outaouais.

Selon ce que la police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais a expliqué, la jeune femme marchait sur la rue de Maricourt peu avant 7 h lorsqu'un véhicule s'est arrêté derrière elle.

«Quelques instants plus tard, un homme est arrivé à sa hauteur en lui assénant un coup de poing au visage, lui causant des blessures», a décrit la police dans un communiqué.

L'automobiliste est ensuite remonté dans son véhicule, une voiture blanche munie de quatre portes, et a pris la fuite vers le chemin Taché.

L'adolescente a expliqué à la police que son agresseur est un homme, probablement âgé dans la vingtaine, qui mesurerait environ 1,85 mètre (6' 1'') et pèserait entre 150 et 160 livres. L'homme blanc arborait des cicatrices, probablement dues à l'acné, sur les joues et portait un manteau long gris pâle. Il dégageait aussi une forte odeur de cannabis.

La victime a indiqué ne pas connaître son agresseur.

Quiconque dispose d'information peut les partager avec la police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais en contactant le lieutenant-détective Stéphane Roy au 819 459-2422, poste 3248, ou via la ligne d'information confidentielle et anonyme au 1 844 477-2529.