Une agence de voyages veut vous payer pour partir à la découverte du monde

Vous passez la moitié de votre vie à rêver de voyages et d’aventures? Voici une offre d’emploi qui pourrait vous intéresser.

La compagnie internationale Busabout, qu’on pourrait décrire comme une agence de voyages pour «backpackers», est à la recherche de trois instagrammeurs et de trois vidéastes prêts à partir à la découverte du monde et à documenter leurs périples sur les réseaux sociaux.

Les gagnants parcourront les États-Unis, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est pendant six ou onze semaines, tous frais de voyage payés, et recevront un montant de 350 $ par semaine.

Intéressé?

Pour être sélectionné, vous devez être un bon créateur de contenus, mais aussi avoir un côté téméraire, car ce sont les internautes qui décideront, sur Instagram, quelles aventures exactes vous devrez réaliser. Par exemple, explique la compagnie, les abonnés de Busabout pourraient décider de vous envoyer manger des insectes à Bangkok ou de faire un saut en parachute quelque part aux États-Unis grâce aux sondages interactifs.

Vous avez jusqu’au 8 avril pour poser votre candidature. Pour ce faire, vous devez notamment créer une vidéo d’une minute et être prêt à partir dès le mois de mai prochain. Le projet s’appelle «The Great Experiment» et tous les détails et conditions sont ici: www.busabout.com/great-travel-experiment.

Notez que la compagnie accepte seulement les candidatures en anglais et que vous devez avoir plus de 18 ans pour être admissible.

Busabout, qui fait partie du groupe The Travel Corporation (httc.com), a déjà affiché une offre d’emploi similaire. Au printemps dernier, elle était à la recherche de quatre créateurs de contenus prêts à parcourir l’Europe pendant trois mois pour alimenter ses médias sociaux.