Plusieurs aimeraient certainement être PDG de Loto-Québec, alors qu’on apprend que celle-ci a bénéficié d’une hausse de salaire de l’ordre de 17%, même si le rendement de la société d’État est à la baisse!

Richard Martineau a dénoncé cette rémunération payée «avec notre argent», dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Le salaire de la PDG de Loto-Québec a explosé de 17% en moins d’un an

La PDG de Loto-Québec Lynne Roiter est payée 414 620$ en salaire annuel, salaire qui pourrait même être augmenté le 1er avril prochain.

«Elle a aussi des bonis de performance. 15% de sa rémunération annuelle en bonis de performance. Ça,c’est l’hypocrisie de Loto-Québec! Loto-Québec d’un côté dit: ''faut jouer avec modération, faut pas trop jouer'', mais de l’autre si elle en vend des tickets, des ''gratteux'', et sil il y a plein de gens aux casinos, elle va en avoir des bonus!», dénonce Richard Martineau.

Par ailleurs, si Mme Roiter quitte avant la fin de son contrat, elle aura droit à une année en salaire.

«Ce qui est incroyable, c’est que pendant que son salaire montait en flèche, la performance de Loto-Québec tombait de 7%», ajoute le chroniqueur.

«Ce n’est pas écrit dans mon contrat: ''quand tes cotes d’écoute baissent, on va te donner un meilleur salaire''. Moins les gens me regardent, plus je vais être payé! C’est bon ça!»

