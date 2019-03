Des stationnements d’hôpitaux toujours dispendieux, malgré la promesse de la CAQ

Près de six mois après son arrivée au pouvoir, la Coalition avenir Québec (CAQ) n’a toujours pas respecté son engagement de réduire le prix des stationnements d’hôpitaux de la province.

Il y a un an, le député caquiste François Paradis blâmait pourtant le gouvernement libéral de ne pas agir à ce sujet.

«À quand deux heures de stationnement gratuites, 7 à 10$ comme plafond maximum? Pourquoi le ministre n’agit pas en pensant aux patients?», avait demandé en chambre, le 14 mars 2018, celui qui est aujourd’hui président de l’Assemblée nationale.

Actuellement, le Centre universitaire de santé McGill à Montréal, entre autres, continue de facturer 12$ pour une période de 31 à 60 minutes, 16$ de 61 à 90 minutes, 22$ de 1h30 à 4h et 24$ pour une période variant entre 4h et 24h.

«Déjà là, on paye des taxes de tout bord, tout côté. Si on va au casino, ça ne coûte rien et si on va à l’hôpital, ça coûte 16$!», a lancé un homme à TVA Nouvelles.

«Souvent, on arrive dix minutes avant et ça prend 45 minutes juste d’attente, donc c’est quand même assez élevé pour si peu», a ajouté un autre.

Contacté par TVA Nouvelles, le cabinet de la ministre de la Santé confirme que l’engagement de limiter le tarif des stationnements d’hôpitaux tient toujours, mais qu’il n’y a actuellement aucun échéancier prévu pour y arriver.